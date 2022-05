A Scampia c’è un’area a verde molto curata che salta subito agli occhi quando si arriva nel quartiere lungo via Fratelli Cervi, dove da un lato della strada c’è la Scuola Calcio Arci Scampia e dall’altro lato lo stadio “Antonio Landieri” con i suoi murales. Proprio a ridosso dello Stadio, dedicato ad una giovane vittima innocente trucidata dalla camorra – si trova Largo Battaglia dove è stato realizzato il “Giardino dei cinque continenti e della nonviolenza”. Area comunemente riconoscibile anche come “Giardini Pangea” nata dall’omonimo progetto di formazione al dialogo civile e alla cura del verde pubblico.

É dal 2015 che la rete di associazioni di Scampia in sinergia con le scuole di ogni ordine e grado del territorio hanno adottato e riqualificato completamente dal basso, autofinanziandosi e con l’impegno di numerosi volontari che trasportavano taniche di acqua da un posto all’altro, un’area abbandonata di 400 metri quadrati degradata e brulla. E pezzo dopo pezzo, piantina dopo piantina, alberello dopo alberello, cura dopo cura, attualmente è diventato uno spazio a verde attrezzato con panchine e sculture, un percorso sostenibile molto accogliente che gode finalmente di una fontana autonoma per innaffiare le piante.

Da qui il “Giardino dei cinque continenti e della nonviolenza”: uno spazio tematico, con 6 aiuole dedicate ai 5 continenti e al Mediterraneo-culla di civiltà. Nelle aiuole spicca una varietà di essenze specifiche di ciascun continente e le stesse aiuole sono dedicate a personaggi testimoni di nonviolenza legati a ciascun continente. Piante e personaggi sono stati individuati dai ragazzi delle scuole superiori coadiuvati dalle associazioni che hanno preso in affido le sei aiuole.

Merita dunque davvero una visita il “Giardino dei cinque continenti e della nonviolenza” e l’occasione per farlo è per Sabato 28 maggio 2022, a partire dalle ore 9:30, quando a Largo Battaglia si svolgerà la “Festa del Cerchio dei Popoli”, una manifestazione con tante iniziative sparse per tutta l’area del Giardino.

“Ho pensato di invitare tutti quelli che hanno posto una pianta per ricordare un loro caro – dice Aldo Bifulco promotore del progetto Pangea – sarebbe bello che quella mattina, anche in mezzo al frastuono, ciascuno potesse arricchire con un piccolo sacchetto di terriccio fresco la propria pianta ed innaffiarla con una lattina d’acqua. Per la verità non ce ne sarebbe bisogno perché in tutto questo periodo ce ne siamo presi cura come rete Pangea. Potrebbe essere l’inizio di una pratica che ognuno possa replicare nel tempo… ed è bello sapere che qualcuno già lo fa da tempo”.

In questo giardino è stato piantato anche il mandorlo per ricordare Emanuele, e conforta vederlo crescere con cura e amore verso il cielo in compagnia di tanti altri alberelli che sembrano aver trovato la loro oasi di pace.

I volti dei testimoni di nonviolenza sono raffigurati in un mural di 130 mt sul muro dello Stadio che affaccia sul Giardino. Il murales è stato realizzato da Fabio Biodpi della Ratta , Raro e la Gambian Crew. Altri murales realizzati da Gaetano Picillo e dai ragazzi del Gruppo “Dignità e Bellezza” dell’IIS “Attilio Romanò” di Miano (NA), corredano il giardino. Le aiuole sono arricchite dalle installazioni artistiche create dal Centro Diurno di Riabilitazione “Gatta Blu” di Scampia legate alle Fiabe dei cinque continenti sulle quali stanno lavorando le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Quest’anno, un progetto di video-animazione portato avanti dall’associazione “La Casa dei Conigli” con una scuola di Scampia partner del Progetto Pangea, ha iniziato ad animare queste fiabe come progetto ponte tra le classi più piccole (seconde elementari) della scuola (l’I.C. Pertini – 87° Don Guanella di Scampia) e il Progetto Pangea.

Sabato sarà anche l’occasione per presentare al pubblico tre opuscoli divulgativi del Progetto Pangea- Scampia, di cui fa parte anche il Gridas, l’associazione nata da Mirella e Felice Pignataro che è sempre molto attiva nel quartiere. Gli opuscoli raccontano le pratiche dal basso che si realizzano nel quartiere con la rete di associazioni e cittadini attivi affinché possano essere diffuse e replicate altrove. Il materiale è stato stampato grazie al contributo dell’8 per mille alla Chiesa Valdese. La festa coincide con la “Giornata Mondiale del Gioco” e saranno presenti a Largo Battaglia anche le realtà che organizzano quest’appuntamento a Scampia.

La giornata sarà anche la prima tappa di un percorso di ricerca-azione alla scoperta delle realtà territoriali attive in città, portato avanti da alcuni ricercatori e denominato “Città della Cura”.