Nessuno slittamento e nessuna modifica per il debutto del Primo Volume della serie più amata: a che ora esce Stranger Things 4 oggi e cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi? Nonostante le polemiche, i ritardi e i personaggi ormai non più bambini, il gioiellino Netflix continua ad essere al centro della vita dei fan delle serie tv specie in questo momento, a poche ore dal rilascio dei primi episodi di questa stagione, ma come vedere Stranger Things 4 in streaming e a cosa andranno incontro oggi gli utenti della piattaforma?

In Italia, i nuovi episodi saranno disponibili in esclusiva streaming su Netflix dalle 9:00 di oggi, venerdì 27 maggio 2022, quindi al solito orario per le nuove pubblicazioni in piattaforma. Negli Stati Uniti il debutto avverrà nella mezzanotte del Pacific Standard Time, secondo il fuso orario di Los Angeles.

Ma se per l’ora di rilascio e le modalità di fruizione di Stranger Things 4 non vi è alcuna novità, lo stesso non possiamo dire per l’incipit della stagione. A quanto pare Netflix ha aggiunto una scheda di avviso che precederà la première della quarta stagione di Stranger Things alla luce della sparatoria in una scuola del Texas nei giorni scorsi.

Secondo quanto riporta Variety, l’avvertimento recita: “Abbiamo girato questa stagione di Stranger Things un anno fa ma data la recente tragica sparatoria in una scuola in Texas, gli spettatori potrebbero trovare angosciante la scena di apertura dell’episodio 1. Siamo profondamente rattristati da questa violenza indicibile e il nostro cuore è rivolto a ogni famiglia che piange una persona cara”.

Lo stesso episodio riceverà anche un avviso di contenuto per “violenza grafica che coinvolge bambini” e “immagini inquietanti”. Chi ha avuto modo di vedere il video dei primi otto minuti della nuova stagione sa bene che la serie ci riporterà al 1979 quando il dottor Bremmer sta cercando di studiare la sua ‘cavia’ quando si scatena l’inferno nel laboratorio di Hawkins, a questa scena è riferito il messaggio aggiunto da Netflix.