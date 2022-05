Lo Xiaomi 12S dovrebbe avvalersi della collaborazione con Leica nell’allestimento del suo comparto fotografico. La partnership con Huawei da parte di Leica (che ricordiamo essere iniziata nel 2016) è terminata ormai da qualche tempo: il produttore cinese pare averne approfittato, essendo anche ormai pronto al lancio del primo smartphone la cui fotocamera porterà proprio la griffe del marchio tedesco (che in passato ha dato lustro e grande reputazione in termini di qualità fotografica proprio a Huawei, come accennato anche poco fa).

Come potete vedere dall’immagine di anteprima, lo Xiaomi 12S (sempre che sia lui, come sembra, il dispositivo immortalato in foto) porta sul retro il logo di Leica, immediatamente sotto il flash LED. Lo Xiaomi 12S ricorda molto, lato design, lo Xiaomi 12 classico, fatta eccezione solo per il logo Leica di cui sopra in luogo della scritta ’50MP’, che invece campeggia sul dorso del modello tradizionale. La partnership dovrebbe partire a giugno di quest’anno, mese per cui sembra anche essere previsto il lancio dello Xiaomi 12S, insieme allo Xiaomi 12S Pro.

Il primo dei due dovrebbe trovare propulsione dal processore Snapdragon 8 Gen. 1 Plus, montare un display FullHD+ con frequenza di refresh rate a 120Hz, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP. Il secondo, invece, potrebbe anch’esso avere lo stesso processore Snapdragon 8 Gen 1+ oppure essere spinto dal MediaTek Dimensity 9000, in ogni caso con a bordo un display 2K. Al momento non è possibile aggiungere altro alle indiscrezioni sopra riportate, ma tornate sulle nostre pagine quanto prima, perché certamente torneremo presto a parlarne. Se, nel frattempo, avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

