Il Motorola Moto E32s è stato reso ufficiale, offrendo un’ulteriore alternativa per la fascia bassa del mercato. Il device integra uno schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e frequenza di refresh rate a 90Hz. La fotocamera frontale, da 8MP, è contenuta nel foro che solca il pannello anteriore, proprio nella parte alta e centrale.

Il Motorola Moto E32s è spinto dal processore MediaTek Helio G37, con 3/4GB di RAM e 32/64GB di storage interno (probabilmente espandibile tramite microSD). Il comparto fotografico posteriore, invece, si compone di un sensore principale da 16MP, uno di profondità da 2MP ed un sensore macro, sempre da 2MP. Il sistema operativo designato è Android 12, con qualche piccola personalizzazione offerta dalla casa alata, che spesso fa anche piacere avere. Il telefono monta anche una batteria da 5000mAh, la connettività Bluetooth 5.0 e la certificazione IP68, oltre che il lettore di impronte digitali collocato sul versante laterale. Il Motorola Moto E32s, disponibile nelle colorazioni Misty Silver e State Gray, farà il suo debutto in India il 27 maggio, ad un prezzo di circa 149 euro al cambio attuale.

Staremo a vedere se il device arriverà mai in Italia, e soprattutto se manterrà questo costo tanto competitivo (abbiamo dei dubbi a riguardo vista la pressione fiscale locale, ma comunque aspettiamo per dirlo). In effetti, spesso c’è chi ha bisogno di un dispositivo che faccia tutto quanto necessario, al netto di funzioni straordinarie e magari superflue, e che, pertanto, non costi un occhio dalla testa. Il telefono in questione potrebbe interessarvi in qualche modo; vi riconoscete nella descrizione del tipo di utente che abbiamo tracciato sopra? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete in basso.

