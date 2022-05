Buone notizie per coloro che hanno intenzione di acquistare degli auricolari wireless di qualità, infatti continua ad essere alquanto conveniente il prezzo su Amazon per gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). Parlando di un prodotto di stampo Apple già si pensa alla qualità come primo elemento sul quale si può fare affidamento. Inevitabilmente però i costi tendono ad essere sempre piuttosto elevati, per questo è opportuno guardarsi intorno per riuscire a scovare l’offerta giusta che permetta poi di affrontare la spesa.

Il ritorno di AirPods Pro a basso prezzo su Amazon oggi: i dettagli della nuova offerta dello store

Altro rilancio, dunque, dopo quello di pochi giorni fa. Sicuramente con il mondo degli accessori tecnologici non tutti sono disposti a spendere cifre considerevoli, ma nel caso di Apple si può chiudere un occhio e puntare su qualche risparmio di rilievo come quello che vogliamo proporvi proprio quest’oggi. Gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) sono senza dubbio gli auricolari wireless migliori presenti sul mercato e grazie ad Amazon si ha la possibilità di averli tra le mani ad un prezzo ridotto. Inoltriamoci a questo punto nell’offerta odierna del famoso sito di e-commerce per capire quanto bisognerà spendere per poterli finalmente utilizzare.

Offerta Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e...

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

Amazon propone gli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) alla cifra di 189 euro, si tratta dell’Amazon’s choice di giornata, anche perché lo sconto effettuato è piuttosto cospicuo. Rispetto infatti al prezzo consigliato in precedenza di 279 euro, con il 32% di sconto si è arrivati alla cifra sopra indicata, risparmiando in questo modo 90 euro. La disponibilità sul sito di e-commerce è immediata e se si ordina questi auricolari di stampo Apple nel giro di poche ora, si potrà riceverli anche nella giornata di domani.

Inoltre Amazon permette anche di effettuare un pagamento a rate e rendere la spesa totale più leggera. Tra le caratteristiche di spicco degli AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) troviamo la cancellazione attiva del rumore che blocca i rumori esterni, immergendosi completamente nell’ascolto. Con la modalità trasparenza si mantiene invece sempre un orecchio vigile su ciò che capita intorno. Non manca nemmeno l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale. Ovviamente è un accessorio tecnologico resistente all’acqua ed al sudore.