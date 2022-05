Ci sono rassegne che lasciano il segno. È il caso di “Racconti per Ricominciare”, il “green festival diffuso”, ideato e organizzato da Vesuvioteatro con il coordinamento artistico di Giulio Baffi e Claudio Di Palma, giunto al terzo anno di programmazione.

Il tratto distintivo del Festival è che si dipana in special modo nell’area che, stretta tra il Vesuvio e il mare, fu residenza estiva dei re di Napoli, i Borbone, nel periodo che va dal 1734 al 1861. Sono luoghi suggestivi che come ogni anno ospiteranno rappresentazioni teatrali, con spettacoli dal vivo in scena dal 26 maggio al 12 giugno.

Occasioni uniche di teatro, dunque, negli spazi all’aperto di meravigliosi siti del patrimonio culturale e paesaggistico della Campania: dal Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Villa Fernandes, all’Orto Botanico della Reggia a Portici, da Villa Campolieto, a Villa Signorini, al Parco sul mare di Villa Favorita a Ercolano, a Villa delle Ginestre a Torre del Greco, al Palazzo Reale di Quisisana a Castellammare di Stabia, da Villa Fiorentino a Sorrento, al Mulino Pacifico a Benevento. A questi si aggiungono per il 2022 la Villa Bruno di San Giorgio a Cremano, il Rione Terra di Pozzuoli, il Palazzo Vespoli a Massa Lubrense.

Il Festival coinvolge oltre 50 attori di diverse generazioni che saranno protagonisti di originali e inediti percorsi di spettacolo dal vivo tratti da circa trenta testi drammaturgici. Il Festival ha infatti come sfondo esclusivamente le scenografie naturali e architettoniche dei luoghi godendo di una luce naturale con le voci non amplificate. In questo modo elimina qualsiasi forma di consumo energetico nei vari percorsi messi in scena prima del tramonto. Sessanta minuti circa, all’imbrunire per ogni percorso teatrale composto da quattro pièce della durata di circa quindici minuti ciascuna, con attrici e attori che si danno il cambio in successione nei vari spazi.

Massimo Andrei, Nadia Baldi, Pino Carbone, Antimo Casertano, Massimo De Matteo, Michelangelo Fetto, Pako Ioffredo, Luciano Melchionna, Peppe Miale, Giuseppe Miale Di Mauro, Ettore Nigro, Sabine Heymann, Fabio Pisano, oltre a Claudio Di Palma: sono i curatori dei 13 spazi attivi quest’anno.

“C’è stupore e gioia – sottolinea Giulio Baffi – di ritrovarsi ancora una volta, sorpresi, al tramonto, nel giardino incantato, nel terrazzo sul mare, nell’antico cortile. Stupore ed emozione applaudendo un’attrice o un attore mascherati d’allegria o di dolore. Ritroviamo quest’anno gli spazi già amati, ne scopriamo di nuovi. Sperimentiamo nuove sinergie di scrittura, di culture, di storie che non dimenticheremo per vivere insieme ancora una volta applaudendo i Racconti messi in scena per ricominciare”.

Nato nel 2020 come reazione al lockdown pandemico, una risposta di resistenza degli artisti ma anche delle Istituzioni, il festival ha acquisito una sua precisa identità. Anche grazie al successo di pubblico, è considerato un appuntamento privilegiato da tanti attori e drammaturghi per sperimentare nuove sinergie di scrittura, unendo l’espressione teatrale alla testimonianza di civiltà del luogo scelto per ciascuna diversa messa in scena.

Al via oggi 26 maggio per il primo appuntamento a Portici nello straordinario Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, ore 18.00 e ore 19.15, per lo spettacolo L’ultima domanda di Pino Carbone tratto dall’omonimo racconto di Isaac Asimov, con Alfonso D’Auria, Manuel Di Martino, Riccardo Marotta, Simone Miglietta. In replica fino al 31 maggio.

“Si ricomincia – aggiunge Claudio Di Palma – per entusiasmo, per ragionata e ostinata pazienza, per necessità, per scelta. Si ricomincia per rispondere caparbi alla crisi e questa è certamente una scelta. Si ricomincia in tanti modi e abbiamo scelto quello più nuovo perché antico, quello più complesso perché elementare, quello più vero perché bugiardo: abbiamo scelto ancora il teatro”.

E si prosegue sempre a Portici, nel parco della Villa Fernandes, dove Massimo De Matteo, Sergio Di Paola, Rebecca Furfaro, Peppe Miale e Serena Pisa metteranno in scena le improbabili avventure dei Nostalgici Quattro, ex supereoi ormai in pensione. Il regista Claudio Di Palma, ancora a Portici, inviterà piccoli spettatori (dai cinque anni in su) all’incontro con la favola di “Bella e Bestia” ambientata nell’Orto Botanico della Reggia e, nella Villa Campolieto di Ercolano, affiderà alle sue attrici i racconti, scelti da Sabine Heymann, di Thomas Köck, Laura Naumann, Theresia Walser, Robert Woelfl, per un percorso alla ricerca di nuove proposte di teatro europeo realizzato in collaborazione con il Goethe-Institut di Napoli e il Forum Austriaco di Cultura di Roma.

Nel parco sul mare di Villa Favorita, Nadia Baldi condurrà il pubblico in un fantastico viaggio seguendo le tracce del principe Raimondo De Sangro, e nel profumato giardino di Villa Signorini Antimo Casertano e Fabio Pisano racconteranno le loro sorridenti ed “innocenti confessioni e pandemiche visioni “. A Torre del Greco nella Villa delle Ginestre dalla vista mozzafiato e carica di illustri memorie, Giuseppe Miale di Mauro guiderà i suoi attori tra le pagine dei racconti di Andrej Longo. Nel gran parco della Villa Bruno di San Giorgio a Cremano appena restaurato nelle sue architetture verdi, Luciano Melchionna rileggerà per quattro attrici “Tre sentieri per il lago” di Ingeborg Bachmann, mentre Ettore Nigro collocherà i “Tredici canti” di Anna Marchitelli a Castellammare di Stabia tra le antiche memorie del Palazzo Reale di Quisisana, sede anche del Museo archeologico Libero D’Orsi. Gran divertimento gastronomico invece alla Villa Fiorentino di Sorrento e a Massa Lubrense con la scrittura di Massimo Andrei. Al Rione Terra a Pozzuoli prenderà voce e corpo la scrittura di Pako loffredo per un incontro fantastico nei Campi Flegrei. Ecco poi l’incontro al Mulino Pacifico di Benevento con Michelangelo Fetto e Tonino Intorcia e la scrittura di Cechov.

“Bentornato TEATRO che osa, che aiuta, che rischia e propone – conclude Giulio Baffi – che accoglie sorridendo pubblico e artisti nelle sue nuove e vecchissime dimore. Per vivere insieme ancora una volta applaudendo i Racconti messi in scena per ricominciare”.

Racconti per Ricominciare è un progetto di Vesuvioteatro.org, l’organizzazione è di Dora De Martino e di Geppi Liguoro. Realizzato con la collaborazione di numerosi enti e amministrazioni pubbliche, la rassegna aderisce inoltre al progetto “La Campania è” promosso dall’AGIS e dalla Regione Campania. Tutte le informazioni al sito ufficiale di www.vesuvioteatro.org

Il calendario degli spettacoli

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Via Pietrarsa, Portici

26-27-28-29-31 maggio | 1-2-3-4-5 giugno

ore 18.00 e ore 19.15

L’ultima domanda

a cura di Pino Carbone

tratto dall’omonimo racconto di Isaac Asimov

con Alfonso D’Auria, Manuel Di Martino, Riccardo Marotta, Simone Miglietta

Villa Fernandes

Via Armando Diaz 144, Portici (Na)

29-31 maggio | 1-2-3-4-5 giugno

ore 18.00 e ore 19.15

I nostalgici 4 (ovvero i Fantastici in pensione)

a cura di Massimo De Matteo e Peppe Miale

testo di Luigi Leone

con Massimo De Matteo, Sergio Di Paola, Rebecca Furfaro, Peppe Miale, Serena Pisa

Orto Botanico della Reggia di Portici

Via Università, 100 – Portici (Na)

27-28-29 maggio | 3-4-5 giugno

ore 18.00

Bella e Bestia

tratto dalla fiaba di Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve

a cura di Claudio Di Palma

con Renato De Simone, Irene Grasso, Gioia Miale, Fabio Rossi

spettacolo per bambini dai 5 anni in su

Villa Bruno, San Giorgio a Cremano

Via Cavalli di Bronzo 22, San Giorgio a Cremano (Na)

26-27-28-29-31 maggio | 1-2-3-4-5 giugno

ore 18.00 e ore 19.15

Donne

a cura di Luciano Melchionna

tratto da Tre sentieri per il lago di Ingeborg Bachmann

con Chiara Baffi, Federica Carruba Toscano, Carla Ferraro, Adele Vitale

Villa Campolieto

Corso Resina, 283 – Ercolano (Na)

26-27-28-29-31 maggio | 1-2-3-4-5 giugno

ore 18.00 e ore 19.15

Presenze

testi di Thomas Köck, Laura Naumann, Theresia Walser, Robert Woelfl

scelti da Sabine Heymann

con Raffaele Ausiello, Francesca Borriero, Paolo Cresta, Carlo Di Maro

in collaborazione con Goethe-Institut di Napoli e il Forum Austriaco di Cultura Roma

Parco sul Mare di Villa Favorita

Via D’Annunzio 36 – Ercolano (Na)

26-27-28-29-31 maggio | 1-2-3-4-5 giugno

ore 18.00 e ore 19.15

Un fantastico viaggio fantastico

a cura di Nadia Baldi

testi di Francesca Morgante, Davide Paciolla

con Franca Abategiovanni, Antonella Ippolito, Francesca Morgante, Davide Paciolla

Villa Signorini

Villa Signorini Events & Hotel, Via Roma 43 – Ercolano (Na)

26-27-28-29-31 maggio | 1-2-3-4-5 giugno

ore 18.00 e ore 19.15

Innocenti confessioni – Pandemiche visioni

testi di Antimo Casertano, Fabio Pisano

con Giovanni Allocca, Antimo Casertano, Francesca Fedeli, Daniela Ioia

Villa delle Ginestre

Via Villa delle Ginestre 19 – Torre del Greco (Na)

26-27-28-29-31 maggio | 1-2-3-4-5 giugno

ore 18.00 e ore 19.15

Quattro di dieci

tratto da Dieci di Andrej Longo, a cura di Giuseppe Miale di Mauro

con Chiara Di Girolamo, Giuseppe Gaudino, Gennaro Lucci, Antonella Morea, Andrea Vellotti

Palazzo Reale di Quisisana

Via Quisisana, Castellammare di Stabia (Na)

27-28-29 maggio | 3-4-5 giugno

ore 18.00 e ore 19.15

Da vicino nessuno è normale

tratto da Tredici canti diAnna Marchitelli, a cura di Ettore Nigro

con Anna Bocchino, Viola Forestiero, Ettore Nigro, Gabriele Saurio

Villa Fiorentino

Corso Italia 53, Sorrento (Na)

26-27-28-29 maggio | 2-3-4-5 giugno

ore 19.00

1700-2000. Il piatto è in tavola

testi di Massimo Andrei

con Massimo Andrei, Carlo Caracciolo, Marco Palmieri, Fernanda Pinto, Gennaro Silvestro

Palazzo Vespoli

Viale Filangieri, Massa Lubrense (Na)

9-10-11-12 giugno

ore 19.00

Credenze

testi di Massimo Andrei, Benedetta Palmieri, Sara Sole Notarbartolo

con Massimo Andrei, Chiara Baffi, Marco Palmieri, Ingrid Sansone

Rione Terra

Largo Sedile di Porta (Rione Terra), Pozzuoli (Na)

26-27-28-29-31 maggio | 1-2-3-4-5 giugno

ore 18.00 e ore 19.15

Terramò

a cura di Pako Ioffredo

con Pako Ioffredo, Demi Licata, Giorgio Pinto, Giuseppe Ruffo, Ingrid Sansone

Mulino Pacifico

Via Appio Claudio 56 – Benevento

27-28-29 maggio | 3-4-5 giugno

ore 18.00 e ore 19.15

Cechov ora

di Michelangelo Fetto

liberamente ispirato ai racconti di Anton Cechov

con Assunta Maria Berruti, Antonio Intorcia, Michelangelo Fetto, Benedetta Russo

NB. 27-28-29 maggio: La prima settimana regia di Antonio Intorcia

3-4-5 giugno: La seconda settimana regia di Michelangelo Fetto