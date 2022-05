Bisogna fare molta attenzione alla questione relativa ai biglietti per Palermo-Feralpisalò, in vista della semifinale di ritorno in programma in terra siciliana durante il prossimo fine settimana. Ticket a ruba già ieri, prima che andasse in scena il match di andata, con ulteriore impennata dovuta al successo degli ospiti con un netto 3-0. Finale praticamente ipotecata e Serie B non così lontana, ma questo non ha minimamente fatto scemare la voglia di sostenere la compagine rosanero. Anzi, in mattinata è stata superata la soglia dei 28.000 biglietti staccati per il pubblico del Barbera.

Alcune importanti indicazioni a proposito dei residui biglietti per Palermo-Feralpisalò

Dunque, parlando di calcio italiano, non resta in piedi solo la questione relativa al match tra Monza e Pisa, come abbiamo osservato pochi giorni fa attraverso un altro articolo. Apparentemente, dobbiamo fare i conti già oggi con inevitabile sold out in merito ai biglietti per Palermo-Feralpisalò, ma la speranza è l’ultima a morire per il pubblico siciliano che non vuole perdersi l’ultimo atto prima di accedere alla finale, con cui si ambisce a conquistare finalmente la promozione in Serie B.

Da dove nasce la fiducia sul possibile rilancio di biglietti per Palermo-Feralpisalò? Fondamentalmente, dopo aver esaurito i ticket per i post classici, diverse fonti affermano che la situazione potrebbe sbloccarsi ulteriormente nelle prossime ore. In particolare, potrebbero essere messi a disposizione ancor più seggiolini a visibilità ridotta, come già avvenuto nel turno precedente dei playoff. Solo voci, almeno per ora, ma vista la forte richiesta di ticket, ci sono buone ragioni per ritenere che le cose possano andare effettivamente in questo modo.

Vi terremo aggiornati nel caso in cui dovesse muoversi qualcosa sui biglietti per Palermo-Feralpisalò. Cosa vi aspettate dalla società rosanero in vista di un evento così importante?

Continua a leggere su optimagazine.com