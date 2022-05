Sono giunte due importanti novità inerenti il Samsung Galaxy Watch4 ed il Samsung Galaxy Z Fold 3. Il colosso sudcoreano ha da poco reso nota l’apertura di un programma beta proprio per quanto riguarda lo smartwatch ed adesso l’azienda è pronta per avviarlo. Gli utenti americani possono già registrarsi per ottenere la prima versione beta del wearable, che molto probabilmente apporterà diversi miglioramenti all’interfaccia personalizzata di Wear OS. Una volta che viene aperta l’app Samsung Members, si può subito dare un’occhiata alla voce ‘One UI Watch Beta’, oltre alla pagina apposita che illustrerà come il programma beta consentirà agli utenti di vedere in anteprima inedite funzioni e modifiche dell’interfaccia.

Ben tre sono gli step da seguire per procedere al programma One UI Watch Beta: una volta giunti all’interno dell’app Samsung Members, bisognerà accedere con il proprio account Samsung (se non si dispone di un account Samsung, è possibile crearne uno sul sito Samsung Account); dopo l’accesso, si dovrà cliccare su ‘Avvisi – Registrazione per il programma One UI Watch Beta’ ed infine procedere con la compilazione e l’invio del modulo di domanda. Qualora venissero soddisfatti i criteri di partecipazione, gli utenti saranno poi iscritti al programma One UI Watch Beta. In seguito all’iscrizione al programma, i clienti avranno a disposizione le notifiche di aggiornamento all’inizio della beta, che sarà possibile installare seguendo questi passaggi: fare tap su ‘Impostazioni – Aggiornamento software – Scarica e installa‘ o proseguire con l’uso del menu di aggiornamento che si trova nell’app Galaxy Wearable. Infine, occorrerà aspettare il 2 giugno 2022 affinché venga rilasciata la prima versione beta per il Samsung Galaxy Watch4.

Per lo smartphone Samsung Galaxy Z Fold 3, la novità in questione riguarda l’app Expert RAW. Nelle ultime ore, infatti, Samsung ha rilasciato la versione 1.0.02.6 dell’applicazione: oltre al supporto per il telefono foldable, sono stati apportati anche miglioramenti sulla qualità dell’immagine ed i tempi di elaborazione risultano adesso più veloci anche in condizioni basse di luminosità.

Continua a leggere su optimagazine.com