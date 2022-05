Il Motorola Razr 3 non è ancora stato presentato, ma sta già catturando l’attenzione di appassionati ed addetti ai lavori. Il leaker @evleaks ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un breve filmato di qualche secondo che mostra in esecuzione proprio il prossimo dispositivo pieghevole della casa alata, mentre viene chiuso. Il video è accompagnato dalla parola ‘Maven’, che dovrebbe corrispondere proprio al nome in codice utilizzato per il prossimo Motorola Razr 3.

Il telefono pare mantenere il form-factor delle precedenti generazioni, pur presentandosi in vesti del tutto nuove: lo schermo interno appare piuttosto ampio, le cornici assai ridotte e la piega poco percepibile (come si è detto avverrà anche per il Galaxy Z Fold 4 di Samsung per via della presunta sostituzione della cerniera, non più doppia, ma singola). Da chiuso il Motorola Razr 3 vanta dimensioni parecchio contenute e dispone di un adoppia fotocamera e di uno schermo secondario che consentirà agli utenti di prendere visione delle informazioni principali (data e ora) e delle notifiche in arrivo. Nel filmato il Motorola Razr 3 esibisce l’interfaccia MyUX basata su Android 12 ed un lettore di impronte digitali disposto sul lato.

Il device, come confermato dal produttore statunitense, vanterà un processore top di gamma (probabilmente lo Snapdragon 8+ Gen. 1 di Qualcomm), ed occuperà pertanto una fascia di mercato molto alta (aspettatevi, quindi, possa anche costare di più rispetto ai suoi predecessori, che già non costavano poi così poco). Per il lancio ufficiale bisognerà attendere l’arrivo della stagione estiva, probabilmente a cavallo tra luglio ed agosto, anche se non sappiamo dirvi ancora quando sarà disponibile per il nostro mercato. A voi questo Motorola Razr 3 intriga? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

Continua a leggere su optimagazine.com