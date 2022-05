Parte venerdì 27 maggio da Torino l’instore tour di Sissi per Leggera. L’EP d’esordio della cantante finalista di Amici di Maria De Filippi arriva nei negozi e negli store digitali domani, e nello stesso giorno la cantante sarà a Torino, nel negozio Mondadori, per incontrare i fan.

Cinque sono le date dell’instore tour di Sissi a supporto del suo EP di debutto. La cantante sarà a Torino il 27 maggio per poi spostarsi a Bologna il 28 maggio e a Padova il 29 maggio. Il 31 maggio sarà impegnata a Roma e il 1° giugno a Milano. Non sono noti altri appuntamenti instore al momento per Sissi ma non è da escludere che se ne fissano aggiungere, compatibilmente con la disponibilità dei punti vendita e degli impegni promozionali della cantante.

Si è fatta apprezzare ad Amici di Maria De Filippi al punto da essere l’unica cantante donna giunta alla puntata finale del programma. Per un soffio non ha vinto, lanciando all’ultima sfida Luigi Strangis e Alex, ma la sua voce resta indelebile tra i fan del talent show e non solo che da domani potranno incontrarla in tutta Italia.

Come tradizione vuole, all’annuncio del rilascio di un EP fisico fa seguito il calendario dell’instore tour promozionale, la tournée nei negozi di musica nel corso della quale Sissi incontrerà i suoi sostenitori in possesso del disco e ne firmerà le copie.

Gli eventi si terranno nei negozi Mondadori di Torino, Bologna, Padova, Roma e Milano. Per accedere all’evento è necessario l’acquisto di Leggera di Sissi nei punti vendita aderenti, ossia in quelli che ospiteranno la data d’interesse.

Le date dell’instore tour di Sissi

27 maggio: Torino

28 maggio: Bologna

29 maggio: Padova

31 maggio: Roma

01 giugno: Milano