Il Mondiale di Formula 1 sta entrando sempre di più nel vivo della stagione e nel cuore del calendario 2022. Il Circus è di nuovo pronto a scendere in pista con il settimo appuntamento dell’anno, per regalare spettacolo ed emozioni a tutti gli appassionati delle quattro ruote e di questo entusiasmante sport. In seguito alla scorsa gara di Spagna, che si è disputata sul circuito di Catalogna e che ha visto trionfare Max Verstappen su Red Bull dinanzi al team-mate Sergio Perez e alla Mercedes di George Russell, il mondiale resta in Europa per il suggestivo Gran Premio di Monaco che accenderà i motori nella splendida e lussuosa cornice di Montecarlo. Vediamo insieme i dettagli della corsa.

Partiamo con alcuni dettagli tecnici del circuito cittadino non permanente del Principato di Monaco, che ospita diverse categorie: Formula 1, Formula E, Formula 2 e la Porsche Supercup. Il tracciato monegasco, inaugurato nel 1929, è lungo 3,337 metri e presenta 19 curve totali. Su questa pista il tempo record è stato registrato in gara ed ottenuto da Lewis Hamilton su Mercedes nel 2021, fermando il cronometro su 1’12”909. Detto ciò, non ci resta che scoprire insieme quali sono gli orari, il programma e dove vedere in diretta TV e streaming l’attesissima gara. Il Gran Premio di Monaco inizierà venerdì 27 maggio con le prove libere 1 alle ore 14.00, successivamente toccherà alle prove libere 2 alle ore 17.00, mentre sabato 28 maggio spazio alle prove libere 3 alle ore 13.00 e alle qualifiche alle ore 16.00. La gara, invece, si terrà domenica 29 maggio alle ore 15.00.

Il Gran Premio di Montecarlo sarà trasmesso in diretta e in esclusiva TV su Sky alle ore 15.00, precisamente su Sky Sport Formula 1 (canale 207), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. La gara sarà visibile anche in streaming su Sky Go, ovvero l’app della Pay TV che consente di portare con sé l’abbonamento della TV di Comcast, e NOW TV, la piattaforma di streaming on demand di Sky. Invece per quanto riguarda TV8, il canale 8 del digitale terrestre, trasmetterà le qualifiche, alle ore 18.30, e la gara, alle ore 18.00, in differita.

