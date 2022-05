Ci sono svariate segnalazioni in queste ore, in merito a problemi Instagram che si concretizzano con messaggi neri che arrivano in privato. Un bug da analizzare con grande attenzione, considerando il fatto che si trascina da diverse ore. Sulla carta, nulla a che vedere rispetto a quanto riportato nella giornata di ieri, quando sul nostro magazine abbiamo preso in esame ulteriori anomalie venute a galla con il social network. Vediamo come stanno le cose, provando a capire anche quanto sia diffuso il bug di cui tanto si parla da alcune ore a questa parte.

Cosa sappiamo sul bug relativo ai problemi Instagram con messaggi neri per gli utenti

Secondo le informazioni trapelate fino a questo momento, sembrerebbe che i problemi Instagram focalizzati sui messaggi neri in privato riguardino una porzione limitata di utenti. Allo stato attuale, è impossibile stabilire per quale ragione parte degli iscritti alla nota piattaforma riscontri il suddetto bug, mentre altri non sono coinvolti. Possibile che il malfunzionamento possa essere legato a qualche sistema operativo, magari in seguito ad un aggiornamento non andato come gli sviluppatori si aspettavano. Solo ipotesi, in attesa che venga fuori qualche comunicazione ufficiale.

Attualmente, non ci sono repliche ufficiali utili per inquadrare meglio tutta la storia. La speranza è che in giornata possa essere risolto il bug relativo ai messaggi neri su Instagram, visto che i problemi infastidiscono non poco coloro che stano segnalando la cosa. Per comprendere quanto sia concreta l’anomalia, a questo punto non posso far altro che chiedere ai nostri lettori di commentare l’articolo odierno, così da farci un’idea più chiara sulla reale diffusione della cosa. A voi come va questa mattina?

Vi faremo sapere appena verranno a galla ulteriori indicazioni sul bug riguardante i messaggi neri apparsi in privato a parte dell’utenza Instagram questa mattina.

