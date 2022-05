Elodie a Napoli per le riprese del prossimo singolo. Per tutti già si respira l’aria del tormentone, e la stella di Amici Di Maria De Filippi ha scelto la città partenopea per girare il video di Tribale, il nuovo inedito dopo Bagno A Mezzanotte.

Elodie a Napoli

Per le riprese di Tribale la cantante romana, all’anagrafe Elodie Di Patrizi, non ha scelto i soliti luoghi di Napoli amati dai turisti. La voce di Andromeda ha montato il set al Centro Direzionale e Coroglio, la zona del capoluogo più vicina a Capo Possilipo. Niente Piazza del Plebiscito né il bellissimo Lungomare: così Elodie omaggia la città partenopea alimentando la curiosità dei fan.

Nel frattempo Elodie ha documentato il concerto di Dua Lipa a Milano nelle storie di Instagram, mostrandosi mentre balla spensierata in mezzo al pubblico. Di recente è stata al centro del gossip per il presunto ritorno di fiamma con Marracash, e il rapper riferito che “il rapporto esiste ancora” nell’ultima intervista al Corriere Della Sera.

Su questa storia Elodie non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

L’amore per la città partenopea

Elodie non ha mai fatto mistero del suo amore per Napoli. Nel 2020, intervistata dal Corriere Del Mezzogiorno, aveva detto di apprezzare il rapper Liberato e di sognare di imparare la lingua per una possibile futura canzone in napoletano.

Soprattutto, Elodie aveva dichiarato il suo amore per il compianto Pino Daniele. Ecco cosa disse:

“Amo più di tutti Pino Daniele. Canzoni come Qualcosa Arriverà, Quando , e album come Bella ‘Mbriana sono una parte del mio cuore. Ho pianto quando ho saputo della sua scomparsa. Di solito non mi emoziono molto, ma quando è andato via lui è come se fosse morto uno della mia famiglia. Adoro anche la nuova scena artistica napoletana, soprattutto La Niña e Liberato. Mi piacerebbe cantare nel vostro dialetto. Magari un giorno canterò una canzone in napoletano, chissà”.

Per il momento non è dato sapere quando uscirà il video registrato da Elodie a Napoli, ma l’annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore. Il suo ultimo post risale al 22 maggio, quando la cantante romana ha partecipato a Radio Italia Live e ha scritto: “Che bella Milano!”.

Il 26 giugno Elodie sarà al Magnolia di Milano.

Continua a leggere su optimagazine.com