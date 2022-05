Dovremo fare i conti con una disponibilità assai limitata per iPhone 14, almeno in una prima fase successiva alla sua uscita sul mercato. Queste le indicazioni che vengono a galla fino a questo momento, secondo le informazioni raccolte oggi 26 maggio. Al di là di presumibili ritardi sulla tabella di marcia, dovuti ai problemi riscontrati da alcuni fornitori cinesi in questi mesi (ne abbiamo parlato con un altro articolo mercoledì mattina), oggi tocca focalizzarsi su un altro punto che potrebbe fare la differenza per il pubblico. Mi riferisco ai tempi di attesa per chi deciderà di acquistare relativamente presto un modello di questa famiglia.

Quali sono le indicazioni sulla disponibilità limitata per iPhone 14 al momento dell’uscita sul mercato

Vedere per credere quanto riportato pochi minuti fa da MacRumors, secondo cui la situazione relativa alla disponibilità degli iPhone 14 potrebbe essere abbastanza complicata al momento del loro esordio sul mercato. In pratica, Apple prevede di produrre circa 220 milioni di unità iPhone nel 2022, il che comporta il fatto che la mela morsicata abbia un obiettivo di produzione che è per lo più invariato rispetto a quello che è stato fissato l’anno precedente. Non il massimo per chi sperava di potersi portare a casa immediatamente e senza particolari intoppi uno dei top di gamma in arrivo a settembre.

Già, perché gli analisti si aspettavano che il colosso di Cupertino potesse fissare un obiettivo di produzione più vicino a 240 milioni di unità. Il discorso va poi contestualizzato, in quanto bisogna citare le difficoltà di Apple nel soddisfare la domanda di prodotti esistenti. Motivo per il quale il dato in questione potrebbe essere focalizzato anche su vecchi iPhone attualmente richiesti dagli utenti.

Ancora, svariati prodotti, inclusi gli ultimi Mac dell’azienda, rimangono in attesa di consegna per diverse settimane se non mesi a causa dei problemi che nascono sempre dai blocchi e dalle restrizioni COVID-19. Tutto ciò potrebbe incidere sulla disponibilità degli iPhone 14 inizialmente.