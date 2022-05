Entrevías è appena spuntata tra le nuove proposte di Netflix ed è subito approdata in top10, anzi è già nelle posizioni più alte della classifica delle serie più viste sulla piattaforma nel nostro Paese. Già rivelazione in Spagna, evidentemente la serie ha attecchito subito anche in Italia.

La trama di Entrevías è ambientata nell’omonimo quartiere alla periferia di Madrid, dove l’ex ufficiale militare Tirso Abantos gestisce un negozio di computer. Quando la nipote Irene finisce nei guai a causa di un fidanzato coinvolto nello spaccio di droga nel quartiere, Tiso fa di tutto per separare la coppia. Creata da Aitor Gabilondo (già showrunner di Patria e della serie di prossima uscita Il Silenzio) e David Bermejo, Entrevías è composta da 8 episodi. Il suo forte è il fatto di essere una serie drammatica che punta molto sul registro dello humor nero e sul sarcasmo, nel raccontare la storia di un nonno che pur di salvare sua nipote da un brutto giro si trasforma in un vendicatore mascherato, affrontando bande di criminali e trafficanti di droga.

Al centro di Entrevías c’è dunque il rapporto tra nonno e nipote: Tirso Abantos è un ex militare rigido e scontroso, ma soprattutto nostalgico di quando il suo quartiere era tranquillo e popolato da brava gente. La nipote Irene, appena diciassettenne e in piena ribellione adolescenziale, si ritrova in pericolo a causa delle sue frequentazioni: così, il nonno apprensivo e scontroso si allea con il poliziotto Ezequiel ed entrambi agiscono sotto mentite spoglie per sventare i piani della banda criminale. Ma i suoi tentativi di porre fine alla storia tra Irene e Nelson si scontreranno con la strenua resistenza della coppia.

Il cast di Entrevías è composto da José Coronado nei panni del protettivo ed energico Tirso Abantos e da Nona Sobo nei panni della nipote Irene. Il fidanzato della giovane, Nelson, è interpretato da Felipe Londoño, mentre Laura Ramos interpreta Gladys. Nel cast compaiono anche Itzar Atienza, Manolo Carow, Manuel Tallafé, María De Nati, Luis Zahera, María Molins e Miguel Ángel Jiménez.

Entrevías è arrivata su Netflix subito dopo il finale di stagione su Telecinco in Spagna, dove si è affermata come la serie di produzione spagnola più vista della stagione.

