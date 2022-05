Antonello Venditti e Blanco a Tirana hanno seguito la Roma per la finale della Conference League contesa con la Feyenoord. I giallorossi hanno vinto e i due artisti si trovavano allo stadio Arena Kombetare della capitale albanese.

Antonello Venditti e Blanco a Tirana

Dopo la vittoria della squadra di Mourinho Antonello Venditti ha fatto partire la diretta sui social com’è solito fare con i suoi fan. “C’è un cuore che batte nel cuore di Tirana”, ha scritto il cantautore nella didascalia. “Guarda che spettacolo”, dice nel video mentre inquadra il campo poco dopo il fischio finale.

“Non so quanto stia spendendo per questa roba, ma non ha prezzo”, dice con fierezza Venditti dopo aver rassicurato i fan: “I concerti verranno meglio“. Poi sposta l’inquadratura sul suo vicino di poltrana: “C’è anche Blanco!”, e spunta il volto della voce di Brividi con una sciarpa giallorossa sul volto e il pugno chiuso per esultare.

“Mi piacerebbe che mettessero Grazie Roma“, scherza il cantautore. Venditti, in effetti, scrisse Grazie Roma nel 1983 quando tornò a vivere nella Capitale. In quell’anno, e dopo l’uscita del singolo, la Roma vinse il secondo scudetto.

L’infortunio di Venditti e le polemiche per Blanco

Recentemente Venditti ha subito un infortunio al ginocchio. Lo ha raccontato sui social spiegando che, in ogni caso, sarebbe andato lo stesso a Tirana per seguire la finale della Roma contro il Feyenoord.

A breve Venditti partirà per il tour insieme a Francesco De Gregori che partirà proprio il 18 giugno con il concerto-evento allo Stadio Olimpico. Dal 7 luglio il tour continuerà a Ferrara per poi concludersi a Taormina il 28 agosto.

Nei giorni scorsi è esplosa la polemica per un video immortalato durante l’esibizione di Blanco a Milano in occasione del Radio Italia Live: una fan lo ha toccato nelle parti intime e sui social si è parlato di molestia sessuale. Il giovane artista non ha ancora commentato.

Continua a leggere su optimagazine.com