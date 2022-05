Quando si concretizzerà l’uscita della Xiaomi Mi Band 7 in Italia? Il 24 maggio è stato lanciato il nuovo fitness tracker in Cina, come opportunamente raccontato sulle nostre pagine. Si è trattato del solo lancio asiatico del dispositivo che verrà commercializzato a partire dal prossimo 31 maggio. Al contrario, almeno per ora, non si sa nulla del via alle vendite in Europa e dunque anche in Italia. Sulla base, tuttavia, di quanto già accaduto per la Band 6 del 2021, possiamo formulare alcune ipotesi, più che verosimili.

Per ragionare sull’uscita della Xiaomi Mi Band 7 in Italia non possiamo far passare inosservato che il lancio cinese della Band 6 avvenne in marzo, mentre poi il solo modello standard (senza NFC) del dispositivo indossabile fu venduto dalle nostre parti alla fine del mese di aprile. Possiamo dunque ipotizzare che si pianifichi una tempistica molto simile anche in questo 2022 e dunque il fitness tracker sarà a disposizione degli italiani a partire da fine giugno o giù di lì.

Sempre restando nel campo delle ipotesi ma sempre prendendo spunto da quanto accaduto per la Xiaomi Mi Band 6, non stupirebbe per nulla il fatto di vedere posticipato il lancio del modello con supporto NFC in un secondo momento. In effetti, nel caso della Band 6, l’esemplare con questa specifica è stato poi reso disponibile alla vendita solo ad ottobre nel nostro paese, ovvero 6 mesi dopo il via alle vendite dell’esemplare senza questa specifica appunto. Siamo vicinissimi al mese di giugno e magari l’attesa non sarà così lunga ma stupirebbe e non poco non vedere differenziati i due momenti. Magari, nelle prossime settimane, sarà la divisione Xiaomi Italia a chiarire le sue intenzioni, magari stupendoci con delle mosse di uscita più repentine e immediate.

