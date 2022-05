Sappiamo bene che il brand OPPO è considerato ormai uno dei migliori a livello internazionale per quanto riguarda il settore smartphone, ma è anche un ottimo produttore di cuffie wireless. Ed è proprio su quest’ultima tipologia di dispositivo che ci soffermeremo oggi in questo articolo, dandovi un interessante annuncio in merito alle fantastiche OPPO Enco Buds W12, che, grazie ad uno sconto su Amazon pari al ben 50%, vedono abbassato il loro prezzo vertiginosamente. Di listino gli auricolari sono venduti a 59,90 euro, ma adesso li potrete acquistare a soli 29,90 euro. A questo prezzo, è impensabile farsi scappare queste cuffie, anche perché sono dotate di un audio potente e ben equalizzato.

Le OPPO Enco Buds W12 sono vendute e spedite dall’e-commerce e, per i clienti già iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Per gli utenti che vogliono acquistarle, ma non conoscono ancora i dettagli tecnici, ecco i principali: modello 2021, colore bianco e con la versione italiana; potrete godere di un suono a piena potenza, con 24 ore di ascolto continuo grazie ad una una singola carica, pronta in 15 minuti. Le cuffie dispongono della connettività Bluetooth 5.2; sono state progettate per eliminare il ritardo tipico dei modelli di trasmissione da orecchio a orecchio.

Offerta OPPO Enco W12, Auricolari True Wireless, Bluetooth 5.2, 1 Microfono,... Godetevi gli alti più vibranti e i bassi più profondi con un driver...

Gli auricolari Enco Buds presentano un design ergonomico in-ear, con...

Gli auricolari sono dotati anche di microfono, controlli touch, cancellazione intelligente del rumore in chiamata (grazie ad un algoritmo basato sul modello DNN), assistente vocale e compatibilità sia con Android che con iOS. Inoltre, facendo tap tre volte sulle vostre cuffie attiverete la Modalità Game con bassissima latenza 80ms per una sincronizzazione audio-video completa in grado di trasportarvi all’interno del gioco. Le OPPO Enco Buds W12 sono classificate come waterproof IP54, resistenti alla polvere e all’acqua ed ai workout più duri. Oltre a presentare un design ergonomico, gli auricolari sono anche comodi e leggeri grazie ai soli 4 gr. di peso per cuffia.

Continua a leggere su optimagazine.com