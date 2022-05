Zendaya e Anne Hathaway conquistano Paolo Sorrentino (ma solo per spot). Le due attrici sono le protagoniste di una campagna pubblicitaria per Bulgari Gioielli e il regista di È stata la mano di Dio si è stato scelto per girarla. In particolare, la maison fa sapere che Hathaway è la nuova ambassador della maison d’alta moda.

Si chiama Unexpected Wonders ed è un corto girato nella grande bellezza romana (per citare il film con cui Sorrentino ha vinto l’Oscar nel 2014). Zendaya e Anne Hathaway, due dei volti più amati di Hollywood, prestano la loro voce e la loro presenza scenica allo spot, lasciandosi ammagliare dalle sorprese e dall’inaspettato – come si evince dal titolo dello spot – mostrando alle telecamere le nuove creazioni di gioielleria e orologeria. Il risultato è una pubblicità che mescola lusso ed eleganza.

Il corto è comparso nelle ultime ore sul profilo della maison d’alta moda. Sorrentino ha curato la regia, mentre il fotografo Dan Jackson ha immortalato le due star per alcuni scatti della campagna pubblicitaria.

I gioielli indossati da Anne Hathaway sono creazioni di Alta Gioielleria, pezzi della collezione Serpenti, ma anche orologi di Divas’ Dream. Zendaya invece mostra la linea di Alta Gioielleria Bulgari, le linee di B.zero 1 e BULGARI BULGARI.

Zendaya è amatissima soprattutto dal pubblico giovane grazie ai suoi ruoli in alcune produzioni Disney, ma più di recente per quello della protagonista Rue nell’acclamata serie HBO Euphoria. Anne Hathaway è molto più nota al grande pubblico: dopo l’esordio in pellicole Disney, l’attrice ha preso il volo partecipando in svariati film dalla commedia alla dramma, vincendo poi l’Oscar alla miglior attrice non protagonista nel 2013 con Les Misérables.

Non solo Zendaya e Anne Hathaway. La maison Bulgari ha coinvolto nella campagna anche l’attrice indiana Priyanka Chopra, l’attrice cinese Shu Qi e la cantate tailandese dei Blackpink Lalisa, conosciuta con il nome di Lisa.

