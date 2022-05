Arriverà in Italia come Un Amore Senza Tempo, la serie di HBO The Time Traveler’s Wife, tratta dall’omonimo romanzo di Audrey Niffenegger: la storia risulterà nota a molti, visto che il libro è già trasposto nel film campione d’incassi Un amore all’improvviso, con Rachel McAdams ed Eric Bana, ma qui è rivisitata con due nuovi interpreti.

Un Amore Senza Tempo sarà in onda dal 13 giugno in esclusiva su Sky e in streaming su Now, come annunciato dal trailer italiano dello sci-fi romance HBO. Firmato da Steven Moffat, co-creatore del cult britannico Sherlock nonché showrunner di cinque stagioni di Doctor Who e quindi avvezzo alle storie di viaggiatori nel tempo, la serie racconta il complicato amore tra Claire e Henry, messo alla prova dagli incontrollabili poteri di lui, che si ritrova suo malgrado a spostarsi continuamente tra passato, presente e futuro nell’arco della sua esistenza.

Protagonisti di Un Amore Senza Tempo nei panni di Claire e Henry sono Rose Leslie e Theo James: l’ex Ygritte de Il Trono di Spade e il bel Sidney Parker di Sanditon sono moglie e marito alle prese con una storia d’amore nata e cresciuta nonostante la malattia genetica che porta lui a viaggiare nel tempo contro la propria volontà. Accanto a loro Caitlin Shorey e Everleigh McDonell nei panni di Claire da giovanissima e da bambina, e Brian Altemus e Jason David come Henry rispettivamente da adolescente e da piccolo. Il resto del cast è composto da Desmin Borges nei panni di Gomez, amico di Claire e segretamente innamorato di lei; Natasha Lopez come Charisse, miglior amica e coinquilina di Claire; Michael Park e Jaime Ray Newman nei panni di Philip e Lucille Abshire, genitori di Claire; Taylor Richardson e Peter Graham in quelli di Alicia e Mark Abshire, sorella e fratello di Claire; infine Kate Siegel e Josh Stamberg sono Annette e Richard De Tamble, genitori di Henry. Appaiono nella serie anche Chelsea Frei, Marcia DeBonis, Will Brill e Spencer House.

Un Amore Senza Tempo, al suo debutto su HBO negli Stati Uniti, ha dovuto affrontare le critiche di una parte del pubblico che ha visto in una specifica linea temporale della serie – quando Henry e Claire si incontrano mentre lui è adulto e lei ancora bambina – un problema importante in termini di opportunità, arrivando ad accusare la scrittura di ammiccare all’adescamento dei minori e in generale di ritrarre un uomo che plasma la sua futura compagna approfittando del fatto di averla conosciuta quando era ancora una bambina. Critiche tali da generare l’intervento dello stesso showrunner Moffat, per precisare che non vi è nulla di manipolatorio o di losco nel primo incontro tra i due personaggi, che vivono su linee temporali diverse, come peraltro previsto dal romanzo da cui la serie è tratta.

Ecco la trama e il trailer italiano di Un Amore Senza Tempo, miniserie diretta da David Nutter.

All’età di sei anni, Clare Abshire incontra Henry DeTamble, il futuro amore della sua vita. Letteralmente, in quanto Henry soffre di una condizione genetica che lo fa viaggiare, incontrollabilmente e imprevedibilmente, nel tempo. Quattordici anni dopo il loro primo incontro, una giovane Claire rincontra Henry nella biblioteca dove lavora e si fa avanti, sostenendo non solo di averlo conosciuto, ma di essere la sua futura moglie. Tra i due nasce una relazione tanto magica quanto complicata: amore e perdita si intrecciano, in una storia che sfida le leggi del tempo.

Continua a leggere su optimagazine.com