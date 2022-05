Nella giornata di ieri, martedì 24 maggio, è stata lanciata in Cina la nuovissima Xiaomi Mi Band 7. L’azienda di Pechino l’ha presentato nel corso dell’evento in cui sono stati mostrati anche i nuovi smartphone Redmi Note 11T Pro e Pro+. Andiamo a conoscere insieme i principali dettagli tecnici della nuova smart-band del marchio cinese. Questo fantastico braccialetto intelligente sfoggia un design identico al suo predecessore, è disponibile all’acquisto in ben sei colori ed i cinturini sono stati realizzati in TPU con trattamento antibatterico.

La Xiaomi Mi Band 7 presenta un display Always-On più grande del 25% rispetto alla sesta generazione, il pannello AMOLED da 1,62 pollici (con risoluzione di 192 x 490 pixel), è di forma ovale e regala una densità di 326ppi e 500 nit di luminosità di picco. Il dispositivo è dotato del chip NFC, del sensore per monitorare i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), di cardiofrequenzimetro, è resistente all’acqua fino a 5ATM (50 metri di profondità) ed è alimentato da una batteria di 180mAh, in grado di assicurare un’autonomia fino a 15 giorni di utilizzo e fino a 19 giorni con un uso più intenso. Il wearable mette a disposizione dell’utente oltre 100 quadranti personalizzabili e supporta più di 120 attività sportive e di benessere, con dati e informazioni specifici.

La nuovissima Xiaomi Mi Band 7 possiede anche un sistema di monitoraggio del sonno, dello stress, del ciclo mestruale e tanto altro ancora. Ricordiamo che la smart-band è fresca di presentazione in Cina ed è disponibile nel Paese asiatico in pre-ordine nella versione standard a 249 Yuan (che al cambio corrisponde a circa 39 euro), mentre la versione con NFC è venduta al prezzo di 299 Yuan (ossia circa 42 euro). Il prodotto sarà acquistabile dal prossimo 31 maggio: per adesso, però, non sappiamo quando ci sarà la commercializzazione a livello mondiale.

