La stagione estiva rappresenta il periodo dell’anno più indicato per effettuare in trasloco. Siete curiosi di scoprire il perché? Leggete le prossime righe: ne abbiamo parlato con il team di SK Traslochi.

Perché traslocare in estate

Quali sono i motivi che rendono consigliabile provvedere a un trasloco in estate? In primo luogo la bella stagione implica un maggior numero di probabilità che ci sia il sole e la certezza che le giornate siano più lunghe. Questo vuol dire che si ha a disposizione più tempo per dedicarsi a tutte le incombenze tipiche di un trasloco: la pulizia delle camere, lo spostamento degli arredi, e così via. Il clima favorevole è un aspetto da non sottovalutare, perché vuol dire che non c’è bisogno di guardare in continuazione le previsioni sperando che non piova. Come è facile immaginare, la pioggia è nemica dei traslochi, perché può causare danni alle scatole e agli imballaggi.

Strade libere e meno traffico

È solo questo? No, naturalmente: poi c’è anche da valutare che in estate al lavoro ci sono più tempi morti, e la maggior parte delle aziende chiude due o tre settimane per ferie. In vista di un trasloco, il tempo rappresenta la risorsa più importante: ecco perché in estate ci si può dedicare a tale attività con più calma e organizzandola in ogni dettaglio, senza che si sia costretti a chiedere al lavoro dei permessi straordinari. Anche il fatto che in estate ci sia meno traffico è un fattore da valutare: meno macchine in giro sono un vantaggio significativo, in modo particolare nel mese di agosto. I tempi di trasporto si riducono in maniera consistente, il che equivale a un trasloco più veloce.

Le fasi di un trasloco

Un trasloco si articola in cinque fasi principali: l’imballaggio, lo smontaggio dei mobili, il trasporto, lo scarico e l’ordine. L’imballaggio è un momento molto importante, soprattutto perché occorre prestare attenzione per non rompere gli oggetti preziosi. Smontare i mobili, invece, serve a rendere il trasloco meno impegnativo dal punto di vista della fatica. Altrettanta attenzione serve per il trasporto: occorre essere certi che tutti i mobili e gli oggetti non si rovinino nel viaggio e giungano in orario a destinazione. Anche la fase dello scarico deve essere organizzata con cura, in modo da consentire di risparmiare energie e tempo. Infine, il momento dell’ordine è quello in cui gli scatoloni si svuotano e vengono sistemati nella nuova casa o nel nuovo ufficio.

L’importanza del trasloco

Il trasloco è un momento molto importante nella vita di ogni persona. Si tratta di un’esperienza che può provocare un profluvio di emozioni. Tuttavia, può essere anche fonte di stress nel caso in cui esso sia organizzato in modo non adeguato. Per non perdere troppo tempo, e soprattutto per non consumare energie in maniera inutile, è indispensabile fare affidamento a una ditta che sia affidabile ed esperta, capace di fornire al cliente tutte le indicazioni necessarie per questa fase. Tante persone scelgono di rinviare il trasloco alla stagione autunnale: decidono di evitare l’estate perché questa è la stagione per eccellenza in cui ci si rilassa, e quindi si desidera fare a meno di un ulteriore occasione di stress. Si tratta, però, di un errore, in quanto è sempre conveniente traslocare nel periodo estivo.

Trasloco a Milano: le informazioni utili

La scelta di eseguire un trasloco a Milano può dipendere da tanti motivi, anche in base alle necessità e alle abitudini quotidiane delle persone coinvolte. Nel caso in cui il trasloco debba essere eseguito da un’azienda, la scelta può scaturire dalla necessità di inseguire e soddisfare una specifica occasione di natura professionale. Se, invece, si sta parlando di un trasloco privato, le ragioni possono essere ancora di più: per esempio si può cambiar casa per andare a vivere vicino ai genitori che stanno invecchiando, oppure per avvicinarsi alla nuova azienda in cui si è stati da poco assunti, o ancora perché c’è un bambino in arrivo e quindi si ha bisogno di una casa più grande. Qualunque sia la motivazione, ciò che serve è un’impresa di traslochi che possa vantare competenza ed esperienza, capace di soddisfare qualunque richiesta in breve tempo.

SK Traslochi