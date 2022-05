Pare stiano tornando alla ribalta i problemi con Alice Mail che non funziona oggi 25 maggio qui in Italia. Questo l’esito del test che ho condotto pochi minuti fa, per il quale ho deciso di riprendere la scomoda tematica trattata poche settimane fa sul nostro magazine. Proviamo a capire cosa stia avvenendo, fermo restando che, come sempre avviene in queste circostanze, faccio appello anche ai nostri lettori affinché rilascino un commento a fine articolo. In questo modo, infatti, capiremo come stiano andando le cose su larga scala e come si stia presentando il disservizio di questa mattina.

Come si manifestano i problemi con Alice Mail che non funziona oggi 25 maggio nel nostro Paese

Quali sono le indicazioni che ho raccolto fino a questo momento? Apparentemente, non è semplice focalizzarsi sui problemi con Alice Mail che non funziona oggi 25 maggio. Se non altro perché dopo il mio testo test ho notato che il login va correttamente in porto. Qualcuno non riceve i messaggi di prova che sto inviando, mentre altri utenti sì. Lo stesso avviene coi messaggi in entrata. Resta da capire se ci sia qualche anomalia specifica che non consente il collegamento tramite posta elettronica con determinate connessioni o per specifici indirizzi di posta elettronica.

Anche per questa ragione, conto di darvi maggiori informazioni sui problemi con Alice Mail che non funziona oggi 25 maggio aggiornando l’articolo odierno. Qualsiasi sentenza, infatti, ora sarebbe prematura. Chiaro che ci sia qualche disservizio in corso, sperando che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile. A prescindere dal fatto che ci si appoggi o meno ad una connessione TIM, essendo stata questa una delle tematiche più delicate nel corso delle ultime settimane.

Poco fa TIM ha risposto su Facebook al mio commento sui problemi Alice Mail: “Ciao Pasquale, siamo a conoscenza dell’anomalia riscontrata! I tecnici sono a lavoro per ripristinare il servizio prima possibile”. A voi come va? Non funziona questa mattina?