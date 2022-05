Si torna a parlare in queste ore di Samsung Galaxy S23, in vista dell’evento con il quale il produttore andrà a presentarlo ufficialmente alla stampa nello scorcio iniziale del 2023. Cosa dobbiamo aspettarci dal colosso coreano? In queste settimane ci siamo già concentrati sulla fotocamera che potrebbe essere montata sul device, come forse ricorderete tramite il nostro articolo, mentre oggi hanno preso piede alcune indicazioni in merito al processore. Proprio in questo specifico contesto, infatti, l’azienda intende fare la differenza per il pubblico.

Cosa sappiamo sul processore che potrebbe essere assicurato al Samsung Galaxy S23 il prossimo anno

Quali sono le informazioni attualmente disponibili sul processore che potrebbe essere montato sul Samsung Galaxy S23? Per farvela breve, Samsung sta lavorando su due nuovi chip Exynos, uno per i dispositivi di punta e uno per quelli di fascia media. Inutile dire che questa semplice premessa coinvolge in modo deciso l’Italia ed il resto d’Europa. Le nuove informazioni a conti fatti smentiscono una recente voce secondo cui Samsung potrebbe non rilasciare una variante Exynos del Galaxy S23 il prossimo anno, cambiando le carte in tavola per i potenziali acquirenti.

Quanto raccolto oggi 25 maggio, infatti, ci dice fondamentalmente come il chip di punta che l’azienda sta sviluppando abbia un nome in codice che segue quello dell’Exynos 2200 del Galaxy S22. Provando a scendere ulteriormente in dettagli, il nuovo chip di fascia alta ha il nome in codice S5E9935, mentre Exynos 2200 è S5E9925. Basta questo indizio per credere realisticamente che possa trattarsi Exynos 2300 destinato il prossimo anno ad essere montato sul Samsung Galaxy S23, come riportato da Galaxy Club.

Al momento, comunque, non sono disponibili altre informazioni, quindi non è chiaro quali modifiche o miglioramenti porterà questo nuovo chip per il Samsung Galaxy S23 e, soprattutto, se avrà una versione più recente e migliorata della GPU Xclipse di AMD.