Toscana ci mostra sullo schermo la storia di uno chef “stellato” danese che riceve una notizia inaspettata: il padre che non vede dalla sua infanzia è deceduto, lasciandogli in eredità un casale con terreno annesso in Italia. Questo è l’incipit di Toscana, il secondo film più visto nel bel paese sulla piattaforma Netflix.

Il film di Mehdi Avaz, Toscana, ha come protagonisti l’attore Anders Matthesen nei panni dello Chef Theo e Cristiana Dell’Anna che interpreta Sophia, un nome femminile rievocativo e non casuale con cui all’estero ancora identificano l’italia e il cinema italiano.

Cristiana Dell’Anna, attrice italiana che ha cominciato ad essere conosciuta dal grande pubblico attraverso la soap “Un posto al sole” e che ha trovato la consacrazione internazionale attraverso l’interpretazione del personaggio di Patrizia nella pluripremiata serie TV “Gomorra”, è assolutamente a suo agio nel film nella recitazione in lingua inglese. Attraverso la sua interpretazione, il personaggio di Sophia riesce a non essere piatto, bensì tridimensionale, con un carattere originale e non banale.

La Dell’Anna, non è l’unica attrice italiana del cast. Ci sono anche Andrea Bosca nei panni di fidanzato Pino e Pino Ammendola nei panni dell’imprenditore interessato alla proprietà, Luca.

LA STORIA

Quando lo chef danese apprende della morte del padre, sconvolto e adirato, manda all’aria la cena più importante della sua carriera. Si tratta dell’occasione che avrebbe convinto un facoltoso investitore a garantire i fondi necessari alla realizzazione del suo sogno: l’apertura di un innovativo ristorante di lusso.

Dell’eredità, come del padre non ne vuole sentir parlare, ma la vendita di quel casale in Italia ora potrebbe garantirgli entrate sufficienti ad aprire il nuovo ristorante. Parte così alla volta dell’Italia, intento a liquidare la faccenda in poche ore, ma le cose non andranno come aveva programmato. La bella e combattiva Sophia, contraria alla vendita dello stabile, è cresciuta in quella proprietà ed è stata per il padre di Theo, la figlia che non ha mai avuto.

Tra viste mozzafiato del paesaggio italiano e tour gastronomici della regione Toscana (e di quelle confinanti), i due si avvicinano e battibeccano per l’intera durata del film. Theo dovrà scegliere se vendere la proprietà e tornare al suo sogno originario o trovare nuova vita tra gli ulivi della terra paterna.

COSA CI RICORDA

Se state pensando che avete già visto questo film, potreste non sbagliarvi. Toscana, ricorda dall’incipit e non solo, un altro film stavolta made in U.S.A., intitolato A Good Year (Un’ottima annata – 2006).

La famosa pellicola che riprende la coppia di Il Gladiatore, Ridley Scott alla regia e Russell Crowe nel ruolo di protagonista, parte infatti dallo stesso incipit. In quel caso, Crowe interpreta un broker inglese che riceve in eredità una villa e vigna annessa in Provenza, sud-est della Francia.

Anche lì il rifiuto dell’eroe, nell’affezionarsi al lascito, sarà evidente, così come l’elemento chiave nell’evoluzione del protagonista sarà affidato all’incontro con la protagonista, in quel caso Marion Cotillard nei panni di Fanny e ai ricordi dell’infanzia comune in quella terra.

Certo in Provenza il protagonista è il vino e in Toscana lo è il buon cibo, ma i punti di contatto sono numerosi. In realtà anche per il film americano del 2006, la sceneggiatura non è originale, ma come spesso accade per i film di hollywood, è tratta dal romanzo omonimo di Peter Mayle, A Good Year.

Insomma diversi protagonisti, stessa atmosfera ed epilogo, per una storia d’amore che ancora è in grado di emozionare e rapire l’attenzione del pubblico italiano, visto che il film Toscana è oggi al secondo posto nella classifica dei film più visualizzati in Italia sulla piattaforma Netflix.