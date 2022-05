Mark Harmon ha lasciato NCIS dopo 19 stagioni da protagonista, nel quarto episodio trasmesso lo scorso autunno. E sebbene la serie abbia perso il suo protagonista storico e sia proseguita con un’assenza pesante, il personaggio continua ad aleggiare sulla trama con la possibilità che, un giorno, si palesi nuovamente a Washington. Il produttore esecutivo e showrunner Steven D. Binder ha assicurato a TvInsider che “c’è sempre spazio per il suo ritorno, basta che ci sia la storia giusta, in grado di emozionarlo e per farci emozionare“.

In effetti in molti si sono chiesti perché Mark Harmon sia ancora nei titoli di testa di NCIS dopo aver lasciato lo spettacolo, quantomeno da attore (resta comunque uno dei produttori esecutivi). Evidentemente un chiaro segnale che da un momento all’altro il personaggio di Gibbs potrebbe apparire in scena. Per gli sceneggiatori questa “è una carta da giocare e non credo che vorremo giocarla a buon mercato. Penso che quando lo useremo, dovrà davvero essere la cosa giusta“.

In realtà la presenza di Mark Harmon nei titoli di testa si fonda diversi motivi. Innanzitutto il personaggio di Gibbs è stato menzionato più volte nel corso della stagione: “Gibbs ha dato il suo marchio alla squadra in modo enorme, e ci vorrà ben più di un anno prima che svanisca. E non vorrei che svanisse perché se non posso avere Gibbs, amo ancora avere la sua presenza lì dentro” ha detto Binder, ma non si tratta solo di tenere in vita un personaggio assente. La decisione di lasciare il nome dell’attore nella sigla è dovuta anche al fatto che il suo congedo nell’episodio 4 avrebbe potuto non essere quello definitivo: altre apparizioni sembravano possibili nel corso della stagione, poi però per diversi fattori non si sono verificate, come spiega lo showrunner. Ora resta da capire se i titoli di testa resteranno gli stessi o verranno modificati.

Sono cose che non abbiamo ancora deciso, quindi la risposta è che aspetteremo e vedremo. Era in funzione del fatto che non sapevamo se Mark sarebbe più apparso in altri episodi, non era qualcosa di deciso, quindi è rimasto nei titoli di coda anche perché non abbiamo ucciso il personaggio. È apparso in un certo numero di episodi. È nella stessa quantità di episodi in cui credo David McCallum fosse presente, anche lui è nei titoli di coda e abbiamo continuato così, perché Mark avrebbe potuto facilmente essere in altri cinque o sei episodi. Non è andata così per nient’altro che il fatto che è stata una stagione davvero difficile da realizzare.

A confermare che Mark Harmon può rientrare quando vuole nel cast è stata anche la presidente di CBS Entertainment Kelly Kahl a TvLine, parlando della stagione 20 già rinnovata da tempo: “Tutti sono consapevoli che la porta è aperta, semmai volesse fare un salto per un episodio, o più episodi“.

