L’ultima puntata di Don Matteo 13 è al bacio. Letteralmente. Con un video, il profilo social della fiction spoilera ai fan il momento tanto atteso. Anna e Marco tornano insieme: si dichiarano e si lasciano andare a un lungo bacio che fa sognare. Sarà vero oppure si tratta di un sogno?

Così scrive l’account Twitter di Don Matteo, lasciando gli utenti con il dubbio e l’attesa per l’ultima puntata, in onda domani 26 maggio, è alle stelle.

Nel penultimo appuntamento abbiamo assistito al ritorno, a sorpresa, di Sergio La Cava (interpretato da Dario Aita), che ha subito ritrovato sua figlia Ines. Un ritorno che spiazza Anna: per lui era disposta ad aspettare due anni finché non sarebbe uscito di prigione. Quel sogno, però, si è infranto quando Sergio è sparito senza dire nulla né alla donna che ama né alla sua bambina. Un duro colpo che la Capitana ha incassato giorno dopo giorno, ma che nel frattempo le ha fatto capire che chi le vuole bene davvero non se n’era mai andato – ovvero, il PM Nardi.

Marco è contrariato dal ritorno di Sergio, come abbiamo potuto notare nella scorsa puntata, e hai suoi validi motivi. Purtroppo il PM è ancora fidanzato con Valentina, ma sembra chiaro che i sentimenti per Anna non sono mai svaniti. Il cuore della Capitana è anche conteso dal Colonnello Valenti, che le aveva offerto un lavoro in Siria, ricominciando da capo con lui. Come finirà? E con chi sceglierà di stare Anna?

Una cosa è certa: il finale della tredicesima stagione dovrà accontentare il pubblico che attende da due anni una riconciliazione tra Anna e Marco. Giudicate voi dando un’occhiata a questa breve clip dalla puntata di domani:

L’ultima puntata di Don Matteo 13 vi aspetta su Rai1 giovedì 26 maggio in prima serata.

Continua a leggere su optimagazine.com.