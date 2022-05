Il Samsung Galaxy Z Fold 4 potrebbe avere una piega dello schermo meno visibile, almeno a dire di Ice universe. Chi ha già avuto un dispositivo pieghevole sa di cosa stiamo parlando: nei primi tempi, la piega magari può anche infastidire, ma dopo poco ci si abitua. In ogni caso, ciò non toglie che la cosa possa essere meglio ottimizzata da parte del colosso di Seul. L’OEM ci metterà del suo per rendere meno visibile la piega e più omogeneo lo schermo in prossimità della cerniera: ci saranno dei passi in avanti senz’altro, però non bisogna aspettarsi chissà quali miglioramenti.

The crease of Galaxy Z Fold4 looks slightly better than Fold3, but you can still see the crease. The screen looks smoother. — Ice universe (@UniverseIce) May 24, 2022

Secondo precedenti indiscrezioni, il Samsung Galaxy Z Fold 4 avrebbe introdotto uno speciale meccanismo di apertura e di chiusura del diplay, che avrebbe richiesto una revisione totale della cerniera, avvalendosi di un’unità singola e non più doppia (come nel caso del Fold 3), cosa che potrebbe anche rendere la piega meno visibile. Non possiamo darvi altre indicazioni in merito, bisognerà aspettare i primi contenuti leaked per poter fare altre valutazioni. Vi ricordiamo che il Samsung Galaxy Z Fold 4, insieme al Galaxy Z Flip 4, verrà presentato probabilmente nel mese di agosto.

Se il motivo per il quale state evitando di acquistare un qualsiasi dispositivo pieghevole sta nel fatto che la piega a cavallo della cerniera vi pare si noti in troppo, probabilmente il Samsung Galaxy Z Fold 4 potrebbe essere il telefono giusto per voi, anche se comunque, guardando con attenzione, la piega risulterà comunque visibile (è la natura stessa di questo genere di dispositivi). A questo punto, siamo proprio curiosi di vedere da vicino cos’è stato in grado di fare il colosso di Seul per renderla meno evidente. Vedremo come evolverà la questione.

Continua a leggere su optimagazine.com