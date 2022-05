Better Call Saul 6 potrebbe concludersi in positivo per Jimmy e Kim? Almeno è quanto allude il teaser del finale di serie, un video di circa 30 secondi che sembra rassicurare i fan. Oppure è tutto solo un’illusione?

L’episodio che ha concluso la prima metà dell’ultima stagione ha detto addio a un altro personaggio cardine della serie, spin-off prequel di Breaking Bad. Un segno che siamo sempre più vicini al mondo che già conosciamo popolato da Walter White e Jesse Pinkman. E mentre cresce l’attesa per rivedere proprio il duo iconico di Breaking Bad, AMC si diverte a stuzzicare i fan con un teaser degli episodi finale di Better Call Saul.

Il video è in bianco e nero ed è un’inquadratura solenne dell’appartamento di Jimmy e Kim, presumibilmente attimi dopo lo scioccante finale della prima parte di stagione. Il tono in generale della scena è minaccioso, e sentiamo la voce fuori campo dell’avvocato mentre dice: “E quindi… Dopo tutto questo… Abbiamo un lieto fine.”

Conoscendo l’universo di Breaking Bad e quello di Better Call Saul molto probabilmente il teaser è solo una mossa pubblicitaria. Infatti, raramente i personaggi hanno un lieto fine. Inoltre, le teorie su una possibile morte di Kim circolano già da diverso tempo. Ricordiamo che la fidanzata di Jimmy non viene mai menzionata in Breaking Bad. Inoltre, la donna è a conoscenza del fatto che Lalo è sopravvissuto all’attentato (grazie alla soffiata di Mike), e finora non ha mai detto nulla al suo compagno. Kim ha abbracciato il lato oscuro molto più di Jimmy, e c’è da scommettere che riserverà grandiose sorprese prima del finale di serie.

Gli ultimi sei episodi di Better Call Saul 6 andranno in onda su AMC a partire dall’11 luglio; in Italia li vedremo il giorno dopo su Netflix.

