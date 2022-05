Il finale di FBI 4 non è andato in onda sulla CBS il 24 maggio come previsto dalla programmazione e tutto perché la rete ha optato per la cancellazione dell’episodio. La decisione è stata improvvisa e repentina ed è arrivata dopo la notizia della tremenda sparatoria in una scuola del Texas. Intorno a mezzogiorno di mercoledì 24 maggio un diciottenne ha aperto il fuoco nella Robb Elementary School, in Texas, e il responsabile dell’attacco è uno studente del liceo facente parte dello stesso complesso, Salvador Ramos.

Prima di compiere la strage, il giovane ha sparato alla nonna, una 66enne che adesso si trova in gravi condizioni. In un secondo momento si è recato a scuola dove ha ucciso 19 bambini e poi si è tolto la vita. La strage ha aperto di nuovo il dibattito sulla famosa ‘lobby’ delle armi mentre la CBS ha deciso di cancellare il finale di FBI 4 non solo per rispetto delle vittime in una serata complicata ma soprattutto perché una sparatoria in una scuola era al centro della trama dell’episodio.

Ecco il promo dell’episodio:

Il finale della quarta stagione intitolato “Prodigal Son” doveva essere incentrato su una sparatoria in una scuola e la trama recitava: “Mentre la squadra indaga su una rapina mortale, si scopre che uno dei colpevoli è un compagno di classe del figlio di Jubal, che è riluttante a collaborare con il caso”. Non si sa ancora quando o se questo episodio andrà in onda sulla CBS mentre i finali di stagione di FBI: International e FBI: Most Wanted di martedì sono andati in onda come programmato rispettivamente alle 21:00 e alle 22:00.

Chi segue la programmazione italiana sa bene che si è giunti già all’episodio numero 17 lo scorso 21 maggio, adesso rimane da capire l’episodio cancellato andrà in onda come previsto oppure anche Rai2 lo cancellerà attendendo la messa in onda americana.