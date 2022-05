L’ex gieffina Francesca De André racconta di essere stata picchiata dall’ex fidanzato. La nipote di Fabrizio De André lo ha rivelato alle colonne di Chi in un’intervista.

Il racconto di Francesca De André

Gli ultimi episodi di violenza domestica, stando al racconto della figlia di Cristiano D’André, si sarebbero conclusi con la diagnosi di un trauma cranico.

Nella sua intervista a Chi, Francesca ricorda quanto accaduto circa un mese fa. La redazione riferisce che l’intervista è stata posticipata almeno 4 volte, fino a quando l’ex gieffina non ha trovato il coraggio di raccontare tutto.

Da qualche settimana Francesca De André era assente dai social per via delle sue “condizioni psico-fisiche”. Tutto sarebbe cominciato da quando si è trasferita a Lucca, città natale dell’ex fidanzato. Se da una parte l’uomo poteva essere colui con il quale costruire una famiglia, dall’altra – secondo la testimonianza – diventa l’orco dal quale fuggire. Francesca, però, non riusciva a fuggire:

“Nella mia testa ho sospeso questo amore in due fasi: ‘On’ e ‘Off’. Quando era “On” aveva gli occhi buoni e mi permetteva di sognare una famiglia e un futuro insieme. Quando era ‘Off’ i suoi occhi si trasformavano. E subito sono iniziate le botte. Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi”.

In seguito Francesca De André racconta le fasi delle violenze:

“Ero sottoposta a ogni tipo di umiliazione, che avveniva sempre in due fasi: la prima a parole, la seconda fisica. Ma io lo amavo. A volte riuscivo a fermarlo usando il cellulare per riprendere tutto e minacciando di denunciarlo. Ma le volte in cui ho vinto io sono state rare. Ho quasi sempre perso”.

La domanda nasce spontanea: lo ha mai denunciato? Francesca risponde:

“Non lo denunciavo perché lui aveva già in atto delle misure ‘sospensive’ con la legge, altre denunce. Pensavo: proprio io lo devo mandare dentro? Sono così cattiva da fare questo?”.

L’ultima aggressione

Due settimane prima dell’intervista Francesca avrebbe subito l’ultima aggressione, fortunatamente con un lieto fine. Dopo l’ennesima aggressione la nipote di De André avrebbe perso i sensi mentre il suo ex fidanzato continuava a colpirla. A quel punto la vicina di casa, attirata dalle urla, sarebbe intervenuta per metterla in salvo.

Al suo risveglio Francesca era in compagnia di carabinieri e ambulanza. Nel frattempo, sempre secondo l’ex gieffina, l’uomo si sarebbe dato alla macchia portando con sé anche il cellulare di lei. A quel punto, spiega Francesca, la denuncia sarebbe partita d’ufficio. Ecco com’è andata:

“Non volevo denunciare, ma questa volta, l’ultima volta, la denuncia era d’ufficio poiché è stato colto in flagranza di reato. Poi lo hanno preso e io sono finita in ospedale in codice rosso. Dapprima mi hanno diagnosticato venti giorni di prognosi: e questo è stato un dramma, perché sotto i ventuno giorni lui non lo potevano trattenere in custodia. La Tac alla testa, però, ha evidenziato un trauma cranico, e poi c’era il corpo completamente tumefatto. Ero irriconoscibile. I capi di accusa sono così aumentati e spero che la legge lo spedisca diritto diritto in carcere, dove gli auguro il peggio. Perché uomini così la devono pagare“.

L’ultimo post pubblicato da Francesca De André su Instagram risale al 18 aprile. Nelle storie Instagram l’ex gieffina mostra la prima pagina dell’intervista rilasciata a Chi in cui vediamo un’immagine del suo volto segnato dai lividi.

