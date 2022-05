Non una giornata particolarmente fortunata per quanto riguarda la Rete TIM, considerando il fatto che in mattinata sul nostro sito abbiamo già citato le pesanti anomalie venute a galla con Alice Mail, come avete constatato tramite l’articolo pubblicato poco fa. A quanto pare, infatti, ci sono disservizi anche sulla linea mobile, alla luce di alcune segnalazioni partite ancora prima rispetto al bug della posta elettronica. Proviamo a fare il punto della situazione, in riferimento a quello che potrei definire un mercoledì nero per la nota compagnia telefonica.

I primi riscontri concreti sui problemi riscontrati con Rete TIM oggi 25 maggio qui in Italia

Come stanno evolvendo le cose? Stando ai riscontri ottenuti tramite Down Detector, ipotizzerei che i problemi su Rete TIM questa mattina stiano colpendo soprattutto il Nord Italia. Occhio soprattutto a Piemonte e Lombardia, fermo restando che i riscontri fino a questo momento siano troppo limitati per nutrire certezze in merito. Con il trascorrere delle ore dovremo avere un quadro più chiaro, sperando naturalmente che il bug possa rientrare in modo definitivo già in mattinata. Del resto, TIM è solita non far attendere più di tanto i propri clienti in situazioni del genere.

Di incoraggiante abbiamo il fatto che la mole di segnalazioni, almeno per ora, lasci intendere che non siamo al cospetto di un vero e proprio down. Di sicuro è un disservizio da non sottovalutare, ma i numeri sono tutto sommato contenuto. A breve, in ogni caso, ne sapremo di più su quello che sta avvenendo alla Rete TIM.