Parte oggi 25 maggio il refarming in Toscana: gli interventi tecnici specifici per la regione del centro Italia prendono il via proprio in queste ore e andranno avanti per svariati giorni, anche per una buona parte di giugno. Di seguito sono chiariti tutti i passaggi programmati per gli interventi, così come comunicati anche dal Ministero dello Sviluppo Economico da tempo.

Le prime province ad essere interessate dal refarming in Toscana saranno Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze, In una seconda fase toccherà poi a Livorno e Pisa. Ancora, in una fase conclusiva, spetterà poi a Siena, Arezzo e Grosseto essere le protagoniste proprio dei lavori. Naturalmente poi, all’interno delle singole province, si saranno dei distinguo da fare per quanto riguarda anche i comuni. In ogni momento, ogni cittadino interessato al processo potrà dunque verificare l’effettivo via ai lavori nella propria area di dipendenza attraverso questa pagina, inserendo il nome del proprio paese o cittadina nel campo di ricerca. Tutti i lavori continueranno fino al prossimo 7 giugno.

Visto il via al refarming in Toscana, la maggior parte dei cittadini saranno tenuti a risintonizzare i loro apparecchi televisivi per continuare a vedere le loro emittenti televisive. Il perché è presto spiegato per la natura del processo: proprio il refarming serve a liberare la banda 700 delle frequenze per renderla disponibile agli operatori mobili per le connessioni di rete in 5G. Come naturale conseguenza, avviene dunque che le posizioni di molti canali cambino e sia necessario riposizionarli nel posto giusto. Non esiste una guida univoca per la risintonizazzione delle TV, visto che ogni marca e modello degli apparecchi ha menù leggermente diversi per l’operazione. Nonostante tutto, è utile fare riferimento alla guida ufficiale del MiSE per questa operazione la quale sottolinea tutti i passaggi fondamentali da compiere affinché si torni alla visione di tutta l’offerta delle reti.

Continua a leggere su optimagazine.com