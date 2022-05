La Boiler Summer Cup è l’ennesima challenge presente su TikTok insensata quanto pericolosa per le vittime di turno: ragazze, giovani donne prese di mira per il loro peso corporeo e date in pasto alla gogna social senza il loro consenso, anzi spesso proprio a loro insaputa. Il fenomeno fa giustamente discutere in questi giorni e la cosa dovrebbe anche portare a rapide soluzioni per disinnescare la pratica che non tiene conto e rispetto della sensibilità di troppe persone.

Cos’è la Boiler Summer Cup

Non se ne conoscono le origini specifiche ma la Boiler Summer Cup di certo è stata un’invenzione di qualche gruppo di uomini annoiati da altre challenge in corso. I partecipanti si sfidano in una gara senza esclusione di colpi in cui si accumulano più punti quante più ragazze o donne in sovrappeso si riescono a baciare, palpeggiare, magari andando a ballare in un locale o discoteca. Ulteriore punteggio è acquisito addirittura dopo un rapporto sessuale con la vittima, opportunamente documentato e postato sui social. La sfida aberrante sta prendendo sempre più piede, costringendo le vittime potenziali del body shaming ma anche di vere e proprie molestie anche a non partecipare a serate ed eventi per paura di finire sui social derise e mortificate.

Gli effetti della challange

La challange Boiler Summer Camp potrebbero essere terribili per chiunque si ritrovi vittima dell’abuso. Le destinatarie della sfida sono quasi sempre giovani donne che già vivono numerosi complessi per il solo fatto di essere in sovrappeso. L’ultima “moda” su TIkTok incide su paure, ansie e traumi di menti già spesso provate in qualche modo da un grosso malessere. Ritrovarsi dunque in un video virale sul social del momento rischia di avere delle conseguenze psicologiche molto gravi, anche prolungate nel tempo.

Chi si rende protagonista della challenge in qualità di carnefice dovrebbe riflettere molto sul male che sta facendo a chiunque gli stia di fronte. In mancanza di una morale che gli imponga di lasciar perdere l’assurdo campionato estivo, basterebbe almeno capire che proprio le molestie organizzate, tanto più perché pubblicate, possono costituire un vero e proprio reato. Dal canto suo TikTok sembra essere intenzionato a ripulire la propria piattaforma da questo tipo di contenuti, per arginare quanto prima il fenomeno.

