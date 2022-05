I messaggi WhatsApp che scompaiono in selezionate chat sono di grande aiuto per tanti di coloro che non vogliono vedere ingolfati i loro telefoni con contenuti superflui e poco utili. Eppure, nonostante il ricorso alla funzione, nel marasma di note non importanti potrebbe capitare anche qualcosa di rilevante che non è opportuno perdere di vista. Per questo motivo, gli sviluppatori hanno lavorato ad una specifica scappatoia, già visionata in anteprima in beta e comunicata dall’informatore WABetaInfo.

I messaggi WhatsApp che scompaiono dopo un determinato lasso di tempo appartengono a quelle chat per le quali si è prevista questa feature. Dalle impostazioni della conversazione, è possibile abilitare la cancellazione automatica di quanto condiviso dopo un tempo variabile dall’invio. Ora è stata scovata, proprio tra i settaggi delle chat in beta, una nuova voce che fa riferimento ai messaggi “mantenuti” e non cancellati perché ritenuti importanti. Si presume dunque che, con comando apposito, sarà possibile etichettare specifici testi, foto e video come rilevanti e dunque fare in modo che questi non scompaiono mai ma restino conservati e tra l’altro anche consultabili in una sezione specifica in qualsiasi momento e per qualsiasi uso.

Dopo l’introduzione dei messaggi WhatsApp che scompaiono, l’ulteriore possibilità data agli utenti di ripensarci per determinati contenuti risulta essere più che utile. Non ci sarà dunque il pericolo di perdere preziosi dati e informazioni, sempre a patto che si proceda all’operazione giusta nelle chat e nelle impostazioni. Per il momento, l’anteprima finora commentata è stata scovata solo nella versione WhatsApp Desktop del servizio di messaggistica. Questa unicità non mette assolutamente in dubbio che si proceda alla stessa implementazione della funzione anche per dispositivi mobile Android e per gli iPhone. Piuttosto potrebbe essere necessario del tempo prima che si proceda al rilascio definitivo e finale proprio della novità, almeno svariate settimane.

