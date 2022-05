Chi è il quarto giudice di X Factor 2022? Tre nomi su quattro sono ormai stati annunciati ma all’appello manca l’ultimo. Quale sarà l’ultimo personaggio in giuria a X Factor?

Diverse sono le indiscrezioni in rete, a partire dalla possibile conferma di Manuel Agnelli in giuria. Qualora invece la produzione di Sky Uno avesse pensato ad un rinnovo totale dei protagonisti al tavolo dei giudici, spuntano nuove indiscrezioni. Oggi si parla di Rkomi, fonte TVBlog, ma a X Factor potrebbe arrivare anche Victoria Cabello.

Victoria Cabello a X Factor 2022

In giuria nell’edizione del 2014, al fianco di Mika, Fedez e Morgan, già un giudice di quell’edizione è stato riproposto in quella del 2022. Si tratta proprio del rapper milanese: Fedez torna ufficialmente tra i giurati. Dalla stessa edizione potrebbe esserci un altro gradito ritorno, quello di Victoria Cabello, ma non al tavolo dei giudici.

Stando alle ultime voci in rete, sembra che Victoria Cabello a X Factor 2022 possa condurre. Con una giuria a prevalenza maschile, con una sola donna, sembra che la produzione possa pensare ad un volto femminile alla conduzione. Dopo l’edizione guidata dal giovane Ludovico Tersigni, a X Factor potrebbe tornare Victoria Cabello ma si vocifera anche una improbabile Francesca Michielin.

Chi è il quarto giudice di X Factor 2022

Per quanto riguarda il nome del quarto giudice di X Factor 2022, invece, sembra che quello di Victoria Cabello non sia in lizza. Bisognerà attendere comunicazioni ufficiali da parte di Sky Uno ma le ipotesi più gettonate sono quelle che riguardano il cantante Rkomi. Ma nel talent show di casa Sky potrebbe fare ritorno anche Manuel Agnelli per aggiungersi alla giuria composta da Fedez, Ambra Angiolini e il neo confermato Dargen D’Amico.

Ne sapremo di più nei prossimi giorni quando verrà, probabilmente, svelato anche il nome del conduttore della nuova – e forse ultima – edizione italiana.