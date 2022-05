Il bonus 200 euro in erogazione nel mese di luglio, ad alcune categorie in automatico, ovvero senza farne esplicita richiesta, ed alcune altre previa domanda da far recapitare a chi di dovere, sta ponendo diversi interrogativi inattesi. Come riportato da ‘quifinanza.it‘, l’agevolazione introdotta per contrastare gli effetti del caro vita cui si è andati incontro nell’ultimo periodo potrebbe tagliare fuori alcuni lavoratori dipendenti, contro ogni possibile aspettativa.

Il decreto Aiuti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e con esso sono stati resi noti alcuni dettagli circa le modalità di erogazione del bonus 200 euro. Non scendiamo nei particolari legali dell’argomento che si intende dibattere, ricorrendo ad un esempio pratico per spiegarvi quello che sta succedendo. La normativa fa riferimento alla riduzione contributiva inclusa nella Legge di Bilancio 2022: in altre parole, è stato deciso di non vincolare l’erogazione dell’incentivo al reddito dei lavoratori dipendenti, ma alla possibilità che abbiano goduto di tale riduzione contributiva per almeno un mese nel periodo compreso tra gennaio ed aprile di quest’anno.

Nel caso di un dipendente con salario mensile lordo di 4 mila euro ed una malattia non coperta dall’INPS a febbraio, il bonus 200 euro non gli sarà riconosciuto in quanto ha continuato ad essere percettore di retribuzione dal proprio datore di lavoro pure nei giorni di malattia, senza beneficare della riduzione contributiva. Rischiano di restare tagliati fuori dal bonus 200 euro anche i docenti non di ruolo con contratto che scade a giugno: non esercitando più, infatti, non riceveranno l’indennità dalla scuola e quindi nemmeno dall’INPS, in quanto percepirebbero la Napsi solo da luglio. Speriamo di essere stati abbastanza chiari nella nostra esposizione, restando a vostra disposizione nel caso in cui voleste rivolgerci qualche domanda, a cui risponderemo nel più breve tempo possibile.

