A Le Iene c’è Marracash stasera, o forse no. Il dubbio è lecito dopo il recente forfait a Radio Italia in occasione del concerto in Piazza Duomo a Milano e infatti in rete non si parla d’altro.

Il rapper è atteso stasera nel programma Mediaset ma ci ha insegnato che fino all’ultimo non è possibile dare per certa la sua presenza, neanche in occasione di eventi o appuntamenti importanti come quello del concertone dedicato alla musica italiana organizzato in Piazza Duomo una manciata di giorni fa.

Marracash a Le Iene

Su Italia 1 stasera, mercoledì 25 maggio, va in onda un nuovo appuntamento con Le Iene. Tra gli ospiti in studio il rapper Marracash e una vecchia conoscenza di Belen Rodriguez, alla guida del programma. Ci sarà Stefano De Martino, il suo ex (ed attuale fidanzato) e padre del suo primo figlio, Santiago.

Marracash a Le Iene è atteso per un monologo, come Marco Mengoni la scorsa settimana.

Il forfait di Marracash a Radio Italia Live – Il Concerto

Aveva fatto le prove il giorno prima e tenuto alcune interviste in piazza. Poi è andato via. Il giorno del concerto, lo scorso 21 maggio, Marracash era presente in Piazza Duomo ed era atteso in scaletta per dodicesimo. Si sarebbe dovuto quindi esibire intorno alle 23.00 per poi festeggiare il suo compleanno il giorno successivo. Sui social in tanti lo aspettavano, unendosi al coro di Piazza Duomo, ma Marracash non si è presentato sul palco.

Da parte della produzione e dei presentatori neanche un accenno alla sua presenza saltata. Sui social la sua conferma dell’impossibilità ad esibirsi per “problemi tecnici” mai spiegati ulteriormente. Salta Marracash a Radio Italia Live – Il Concerto.

Cosa è successo sul palco di Radio Italia? In molti se lo chiedono ma la risposta non arriverà sicuramente oggi a Le Iene, dove Marracash è atteso per altri motivi.