Ripartono in prima tv Chicago Med 7, Chicago Fire 10 e Chicago PD 9, con la programmazione della seconda parte delle rispettive stagioni in onda su Sky Serie, canale 112 di Sky. I tre drammi del franchise continuano a raccontare l’eroismo sul campo e le vite private di medici, pompieri e agenti di polizia della città, spesso con crossover che legano le diverse storie tramite casi d’emergenza in cui sono chiamati ad intervenire a vario titolo tutti i protagonisti.

Chicago Med 7, Chicago Fire 10 e Chicago PD 9 sono stati trasmessi nel palinsesto autunnale di Sky, per poi interrompersi con una pausa di qualche mese: ora tutte e tre le stagioni ripartono dall’episodio numero 12. In chiaro, invece, le tre serie sono trasmesse da Italia1, che a partire da giugno manderà in onda in prima tv la sesta stagione di Chicago Med, la nona di Chicago Fire e l’ottava di Chicago PD.

Ecco le trame di Chicago Med 7, Chicago Fire 10 e Chicago PD 9 al via su Sky Serie in prima serata martedì 24 maggio: le tre serie saranno trasmesse con un appuntamento a settimana ogni martedì fino alla fine della stagione.

Chicago Med 7×12

Halstead e Hammer si ritrovano nel bel mezzo di un litigio coniugale. Durante un trapianto di fegato, la squadra di Blake collassa senza un preciso motivo. Charles incoraggia Choi a riallacciare i rapporti col padre.

Chicago Fire 10×12

Boden, Kidd e Severide si coprono le spalle a vicenda e collaborano insieme. All’accademia, Herrmann incontra un ragazzo affascinante.

Chicago PD 9

La squadra lavora insieme per identificare il capo della banda “Los Temidos”. Voight scava più a fondo nel passato della sua informatrice, Anna Avalos.

Chicago Med 7, Chicago Fire 10 e Chicago PD 9 sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su Now.

