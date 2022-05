Oramai è divenuta una certezza, per fortuna, la disponibilità PS5 settimanale su GameStop. Nel giorno del mercoledì torna la vendita della console Sony per il popolare e-commerce specializzato in gaming, con somma gioia di coloro che ancora stentano a trovare la loro unità del dispositivi da mesi. Di seguito sono elencati i dettagli finora noti riferiti alla prossima possibilità di acquisto.

Lo store GameStop lega, ancora una volta e come da tradizione oramai, la disponibilità PS5 al giorno del mercoledì e in particolare alla diretta Twitch del primo pomeriggio dal canale Gamestopit appunto presente sulla piattaforma Amazon. A partire dalle ore 16, nella giornata di domani, è in programma una live a tema colonne sonore dei videogiochi che hanno fatto la storia del gaming. L’occasione sarà anche ghiotta per chiarire le modalità con le quali sarà possibile acquistare proprio la PlayStation 5.

Sono fortunati coloro che puntano all’acquisto di un modello standard (e non digital) del dispositivo perché la disponibilità PS5 di questa settimana di fine maggio è legata solo alla variante con lettore dei titoli di giochi. Poi è stata confermata anche la modalità di vendita della console in bundle con qualche accessorio o gioco, cosa che di certo farà lievitare il prezzo finale di acquisto.

La disponibilità Ps5 su GameStop, ancora una volta, risulta essere una vera e propria eccezione, almeno sul mercato italiano. Le principali catene di elettronica come Mediaworld, Unieuro, Euronics e altre ancora non danno la possibilità di un acquisto ormai da tempo e non è dato sapere se con il prosieguo della primavera e ancor di più in estate le cose cambieranno. La mancanza di componenti hardware come i chip a monte delle catene produttive è destinata ancora ad esercitare i suoi effetti, condizionando incredibilmente la presenza o meno di scorte di molti device hi-tech.

,Continua a leggere su optimagazine.com