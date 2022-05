Sanditon 3, già rinnovata da ITV e PBS insieme alla seconda stagione recentemente trasmessa nel Regno Unito e negli Stati Uniti, tornerà senza uno dei volti che hanno caratterizzato le prime due stagioni.

In Sanditon 3, infatti, non ci sarà Charlotte Spencer, come confermato da TvLine: il lieto fine del personaggio di Esther Babington al termine della seconda stagione del dramma in costume ha rappresentato infatti il suo congedo, visto che non tornerà in scena nella terza stagione. Spencer ha infatti altri programmi per la sua carriera.

Sanditon 3 dovrà fare a meno di Esther perché la sua interprete ha ha firmato per un’altra serie. Proprio come avvenuto con l’addio di Theo James, che ha preferito lasciare il period drama per la serie La Moglie dell’Uomo che Viaggiava nel Tempo di HBO, anche Charlotte Spencer ha detto addio alla produzione per unirsi al cast di un nuovo dramma, il format di BBC/Paramount+ dal titolo The Gold.

Ad ogni modo Sanditon 3 non dovrà farsi carico di spiegare l’assenza del personaggio di Esther: come ha spiegato lo showrunner della serie, Justin Young, “alla fine della seconda stagione ha tutto ciò che ha sempre desiderato. È felice, sposata e ora ha un figlio che adora, quindi penso che questa sia la fine della storia di Esther per quanto mi riguarda“. Inoltre, il produttore ha aggiunto che, in ossequio alla natura della serie “costruita come un romanzo” (sulla scia dell’omonimo libro incompiuto di Jane Austen), “dobbiamo onorare il fatto che i personaggi abbiano storie limitate“.

Sanditon 3 dovrebbe debuttare nel 2023: in Italia la prima stagione è stata trasmessa da LaF, mentre la seconda e la terza sono attese prossimamente su Sky Serie, canale 112 di Sky.

