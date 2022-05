Il tabellone del Roland Garros 2022 sta iniziando ad entrare nel vivo e ad essere interessante. Nella giornata di oggi, martedì 24 maggio, diversi saranno i tennisti italiani a scendere in campo, tra cui Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Marco Cecchinato, Giulio Zeppieri e Lorenzo Musetti. Proprio su quest’ultimo che daremo maggiori dettagli del match: infatti, il 20enne di Carrara questa sera, non prima delle 20.45, sfiderà l’ostico greco Stefanos Tsitsipas.

Lorenzo Musetti (n°66 ATP) rientrerà sulla terra rossa, e lo farà questa sera su quella prestigiosissima di Parigi, in seguito ai vari problemi fisici che lo hanno costretto al ritiro al Masters 1000 di Madrid contro il tedesco Alexander Zverev e successivamente al forfait sia a Roma che a Lione. D’altro canto, la testa di serie numero 4 al mondo Tsitsipas proviene dalla finale conquistata agli Internazionali di Roma, dove si è dovuto arrendere al super potere di re Novak Djokovic. Il tennista toscano riparte da dove aveva terminato, ovvero sul Court Philippe Chatrier, terreno su cui lo scorso anno per due ore e un quarto fece preoccupare seriamente il campione serbo. Insomma, la serata prospetta uno straordinario spettacolo, tutto da seguire. A questo punto, scopriamo insieme dove vedere l’incontro in diretta streaming e TV.

L’attesissimo match Musetti-Tsitsipas, che vale come primo turno del prestigioso torneo Roland Garros, avrà inizio questa sera non prima delle ore 20.45 sul campo centrale Philippe-Chatrier. Potrete seguire la diretta TV su Eurosport 1 o Eurosport 2 e la diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN. I due tennisti si incroceranno per la terza volta nella loro carriera, con i precedenti tutti a favore del greco: la prima volta ebbe luogo sul cemento di Acapulco, la seconda, invece, sulla terra di Lione, entrambe in semifinale. Quanto al match serale, Tsitsipas resta il favorito, non solamente per questa sfida, ma anche per una possibile finale.

Continua a leggere su optimagazine.com