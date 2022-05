Vengono segnalati in questi giorni nuovi problemi NoiPA, questa volta riferiti a coloro che hanno necessità di cambiare password per il proprio account. Una questione che non va sottovalutata, al punto che mi sono imbattuto già in una risposta ufficiale da parte dello staff tecnico, nel tentativo di andare incontro a tutti coloro che stanno vivendo un disagio sotto questo punto di vista. Proviamo a capire come stiano andando le cose, in modo da contestualizzare ogni discorso qui in Italia. Del resto, la piattaforma da mesi sta facendo emergere anomalie qua e là.

Cosa sappiamo sui problemi per chi vuol cambiare password NoiPA: spunta una risposta pubblica

Come affrontare le problematiche legate al cambio password NoiPA. Dopo il nostro ultimo articolo su presunti disservizi legati a questo marchio, oggi 24 maggio credo sia opportuno analizzare meglio la risposta ufficiale dei tecnici, sperando possa essere utile per mettersi alle spalle anche questo imprevisto. A seguire, infatti, troverete una risposta ufficiale fornita su Facebook dall’account NoiPA a chi aveva segnalato problematiche simili per la propria utenza:

“Ti ricordiamo che è possibile effettuare tutte le modifiche degli elementi che garantiscono la sicurezza (Email, Telefono, Password NoiPA, OTP) in modalità Self Service, previo accesso con Spid Livello 2, CIE o CNS. Quindi puoi modificare la password tramite la sezione “Profilo Utente” presente nel menù a tendina in alto a destra, sotto al tuo nome“.

Per quanto concerne la questione accesso, lo staff NoiPA ha ricordato agli utenti che è possibile accedere all’area riservata del portale utilizzando le credenziali CIE, CNS o SPID livello 2. Anche voi avete fatto i conti con ulteriori disservizi questa mattina? Fateci sapere con un commento qui di seguito.