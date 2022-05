Ci sono dei problemi con fatturazione elettronica Aruba registrati in questo martedì 24 maggio. Il servizio non funziona a dovere in questa giornata per coloro che hanno bisogno, naturalmente per lavoro, di emettere l’importante documento. Di seguito sono elencati i dettagli relativi alle anomalie in corso dall’inizio di questa giornata.

Il servizio Downdetector segnala qualche decina di testimonianze di persone interessate da problemi con fatturazione elettronica Aruba. Il numero non è imponente, questo è chiaro, per la natura di nicchia del servizio, necessario esclusivamente maggiormente a professionisti e responsabili di aziende medio-piccole. Come visibile anche nel tweet in chiusura articolo, al momento del login della propria area e dunque al tentativo di creazione di una nuova fattura, il sistema restituisce un avviso di operazione non disponibile. La notifica si ripresenterebbe anche in più occasioni, nonostante più prove effettuate dagli utenti.

Chiarita la natura dei problemi con fatturazione elettronica Aruba, è il caso di indicare i numeri telefonici attraverso i quali è possibile ottenere assistenza tecnica per il servizio. Si potranno contattare due recapiti diversi ossia il +39 0575 0505 e il +39 02 500 41 305, indicati proprio da Aruba per qualsiasi richiesta di aiuto. Entrambi i canali sono sempre attivi, ogni giorno della settimana e anche nei festivi, pure 24 ore su 24. In alternativa, non è neppure da sottovalutare il supporto che potrebbero dare i profili social (sempre Aruba) attraverso Facebook e Twitter.

Aggiornamento 11:50 – Purtroppo le anomalie continuano per lo specifico servizio di fatturazione elettronica Aruba. Al momento di questo ulteriore controllo dell’anomalia, non sono pervenuti chiarimenti da parte della stessa Aruba sul perché del messaggio di errore visualizzato dagli utenti e già commentato. Di certo, tuttavia, i tecnici sono al lavoro per un rapido ritorno alla normalità di tutte le funzionalità.

