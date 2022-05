Honor, il marchio originariamente di proprietà di Huawei e con sede a Shenzhen, nella giornata di ieri 23 maggio ha reso noto il lancio anche in Italia delle fantastiche cuffie true wireless Earbuds 3 Pro. Gli auricolari si presentano molto leggeri (ogni cuffietta pesa appena 5,1 gr., escluso eartips) ed eleganti, oltre ad essere molto comode da indossare. Inoltre, sia anteriormente che posteriormente, mostrano prese d’aria in grado di garantire la circolazione, bilanciandone la pressione.

Le nuove Honor Earbuds 3 Pro possiedono un sistema di cancellazione attiva del rumore (capace di rendere più chiara la conversazione), capace di identificare i suoni che sono intorno a noi, e attiva in modo automatico diverse funzioni. Queste straordinarie cuffie true wireless sono anche le prime ad avere a bordo la tecnologia di ricarica rapida a 5C, con un’autonomia è assicurata fino a 36 ore quando sono in standby al di fuori della base di ricarica. Qualora volessimo ascoltare ben 2 ore di musica, occorrerà solamente un breve ciclo di ricarica di 5 minuti; inoltre, gli utenti potranno raggiungere una carica pari al 65% in soli 10 minuti. Un altro aspetto molto interessante che riguarda queste earbuds è la custodia di ricarica, che può ricaricarsi anche in modalità wireless.

Le Honor Earbuds 3 Pro sfoggiano un design a doppio driver, il primo a livello internazionale, grazie al potente driver dinamico da 11mm di diametro (presente all’interno di ogni auricolare) e al tweeter piezoelettrico in ceramica in grado di assicurare una qualità eccellente dei bassi ed una nitidezza degli alti. Le cuffie true wireless sono state progettate anche per regolare in modo dinamico l’equalizzatore, garantendo a chi le indossa un risultato personalizzato con la cancellazione attiva del rumore. Per quanto riguarda la disponibilità ed i prezzi, gli auricolari sono disponibili in due fantastiche colorazioni, bianco e grigio, al prezzo di 199,90 euro e pronto all’acquisto anche in Italia andando sul sito ufficiale ‘hihonor.com‘ e tra non molto anche su Amazon.

