Un colpo di scena potrebbe scuotere la nona puntata di Don Matteo 13. Anna sta pensando di adottare Ines? E ci sarà Marco a darle una mano? Queste sono due delle domande che il pubblico si porrà nell’appuntamento di stasera, martedì 24 maggio, su Rai1.

Come anticipato, Don Matteo 13 raddoppia per due settimane. Dopo aver trasmesso la settima e l’ottava puntata la scorsa settimana, anche in questa gli spettatori si godranno gli ultimi due appuntamenti con la tredicesima stagione della fiction.

Ecco le anticipazioni della nona puntata di Don Matteo 13 dal titolo Il coraggio di credere:

Un’emergenza obbliga la piccola Ines a stare a casa di Anna per qualche giorno. Questa convivenza porta la Capitana a chiedersi se potrebbe essere una buona madre per la bambina. O in futuro. Intanto Ines viene coinvolta da Cecchini e da Marco in un’operazione segreta, alle spalle di Anna, che vede il Maresciallo nell’improbabile ruolo di allenatore di una squadra di calcetto per bambini! Nel frattempo, le condizioni di Greta sono peggiorate e Federico non riesce a stare con le mani in mano. Ma cosa può fare un ragazzino contro una terribile malattia? A Federico, però, l’impossibilità del suo obiettivo non importa: lui vuole solo raggiungerlo.