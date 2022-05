Incidente per Antonello Venditti. Il cantautore romano, sempre in contatto con i suoi fan attraverso i social, ha pubblicato un video in cui esordisce con: “Devo fare due annunci”.

La voce di Notte Prima Degli Esami si trova nel patio della sua abitazione, seduto con i suoi nuovi “occhiali da notte” di cui dice: “Almeno ce vedo”. Da buon tifoso romanista, Antonello Venditti pensa alla finale della Conference League che si terrà a Tirana e che vedrà la Roma battersi contro il Feyenoord. Il cantautore si domanda se sarà in forze per seguire questa trasferta. Il motivo? Venditti si è ferito ad un ginocchio.

Il cantautore mostra la ferita ai suoi fan, con il ginocchio avvolto nel ghiaccio: “Vi annuncio due cose”, inizia, e continua: “La prima è che mi sono fatto male, non sono molto fortunato”, annuncia Venditti con un sorriso sarcastico. “Sono caduto, lui mi ha fatto cadere”. “Lui” sarebbe il cane del cantautore.

Tutto sommato, l’artista non si perde d’animo: “Andrò a Tirana!”, annuncia con gioia. Il suo calendario, in effetti, si dimostra ricco. Il 28 maggio sarà a Jesi per l’ultima tappa del tour Sotto Il Segno Dei Pesci, poi toccherà al progetto con Francesco De Gregori che accompagnerà sul palco dal 18 giugno con la prima data allo Stadio Olimpico di Roma.

Il tour continuerà dalla data di Ferrara del 7 luglio e si concluderà a Taormina il 28 agosto con la seconda delle due date al Teatro Antico. L’incidente, per Antonello Venditti, è il secondo imprevisto degli ultimi mesi: ad aprile il cantautore si è sottoposto ad un intervento all’occhio per curare un pucker maculare.

Nonostante questi piccoli incidenti di percorso, il cantautore è inarrestabile: nonostante l’infortunio al ginocchio, Venditti ha deciso di seguire la sua Roma a Tirana dimostrando che la squadra giallorossa, per i romanisti, è una vera e propria fede.

