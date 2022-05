Dicke Ti**en è il nuovo singolo dei Rammstein dopo Angst. Con questo brano la band di Till Lindemann continua nella promozione di Zeit, l’attessimo nuovo album in studio che ha siglato il grande ritorno dei boss del tanz-metal che, più di ogni altra band, hanno sdoganato la lingua tedesca nel mondo mainstream.

Il nuovo singolo dei Rammstein

Dicke Ti**en, come suggerisce il titolo, è un brano provocatorio che coniuga l’immaginario trash alle chitarre distorte e possenti di Richard Kruspe e Paul Landers. Il titolo, infatti, significa “granti te**e” e rappresenta un appuntamento fisso che troviamo in ogni album dei Rammstein.

Un esempio è Pu**y, il brano accompagnato dal video-scandalo che troviamo in Liebe Ist Für Alle Da (2009) in cui la band fa espliciti riferimenti sessuali. Ancora, in Rosenrot (2005) era contenuto il brano Te Quiero Pu*a! in cui la band dispensava luoghi comuni sull’approccio alle donne in lingua spagnola.

Le provocazioni non sono mancate in Rammstein (2019), nello specifico per il singolo Ausländer in cui la band, non senza messaggi estremi, ha condannato il turismo sessuale con un testo in cui Till Lindemann saluta la sua “preda” in tante lingue, compreso l’italiano con: “Ciao, ragazza”.

Il nuovo singolo dei Rammstein è già presente su tutte le piattaforme di streaming e domani, mercoledì 25 maggio, dalle 18 sarà disponibile il video ufficiale di cui è stato pubblicato il teaser. L’anteprima di Dicke Ti**en mostra un contesto che ricorda la Baviera con donne prosperose intente a mungere mucche.

Zeit

Il nuovo album dei Rammstein ci mostra una band sempre più matura: la title-track è una riflessione sullo spirito del tempo, ma alle ritrovata saggezza si uniscono le sempre granitiche chitarre di Kruspe e Landers e la batteria pulsante di Schneider.

Non mancano episodi di metal estremo, come OK e Angst, che confermano lo status di icone per la band tedesca.

Testo

Ich leb’ alleine schon viele Jahre

Das Leben stumpf, der Alltag grau

Verlier’ Geduld, Verstand und Haare

Ich hätte gerne eine Frau

Und die Hoffnung will mir schwinden

Eine Partnerin zu finden

Die mir ebenbürtig ist

Nein, da ist kein Glück in Sicht Sie muss nicht schön sein

Sie muss nicht klug sein, nein

Sie muss nicht reich sein

Kein Modell mit langen Schritten

Doch dicken Titten Wie eine stetig offene Wunde

Aus der Seele tropft das Blut

Einzig Trost sind kleine Hunde

Ein feines Fräulein wäre gut

Ein feines Fräulein wäre toll

Ich bin auch gar nicht anspruchsvoll

Ich bin auch gar nicht wählerisch

Am Ende der Geschicht Muss sie nicht schön sein

Sie muss nicht klug sein, nein

Sie muss nicht reich sein

Doch um eines möchte ich bitten

Dicke Titten Ich bin auch gar nicht anspruchsvoll

Doch große Brüste wären toll Sie muss nicht schön sein

Sie muss nicht klug sein

Sie muss nur reich sein

An Fettgewebe, bitte, bitte

Sie wird nichts bei mir vermissen

Sie braucht mich auch gar nicht küssen

Braucht mich nicht mit Trauben laben

Sie muss nur Riesentitten haben

Dicke Titten

Traduzione

Ho vissuto da solo per molti anni

La vita è noiosa, la vita di tutti i giorni è grigia

Perdo la pazienza, la sanità mentale e i capelli

Vorrei avere una moglie

E sto perdendo la speranza

per trovare un partner

che è uguale a me

No, sembra che non sarò fortunato Non deve essere bella

Non deve essere intelligente, no

Non deve essere ricca

Non una modella con un lungo passo

Ma deve avere grandi te**e Come una ferita costantemente aperta

Il sangue gocciola dall’anima

L’unica consolazione sono i cani di piccola taglia

Una bella signorina andrebbe bene

Una bella signorina sarebbe grandiosa

Non sono affatto esigente

Non sono per niente esigente

In fin dei conti Non deve essere bella

Non deve essere intelligente, no

Non deve essere ricca

Ma vorrei chiedere una cosa

Grosse te**e! Non sono affatto esigente

Ma delle te**e grosse sarebbero fantastiche Non deve essere bella

Non deve essere intelligente

Deve solo essere ricca

Di tessuto adiposo, per favore, per favore

Non le farò mancare niente

Non deve nemmeno baciarmi

Non ha bisogno di confortarmi con l’uva

Deve solo avere te**e enormi

Grandi te**e

