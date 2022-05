Sono stati resi noti oggi i primi concerti di LDA nel 2022. Luca D’Alessio, questo il nome reale all’anagrafe, partirà presto in tour per portare dal vivo la sua musica. Dopo l’esperienza TV nel programma Amici di Maria De Filippi – dove non ha raggiunto la finale – e il rilascio del suo album d’esordio, per LDA è il momento di pensare al debutto dal vivo.

I concerti di LDA nel 2022 sono attesi a dicembre, nei club. Tre al momento gli appuntamenti comunicati, per i quali i biglietti saranno disponibili in prevendita da oggi. Il 4 dicembre LDA sarà a Roma, sul palco dell’Atlantico Live; il 5 dicembre si esibirà nella sua città Natale, Napoli, per un live alla Casa della Musica. Il 7 dicembre sarà poi la volta di Milano per un concerto ai Magazzini Generali.

LDA presenterà i brani contenuti nel suo ep d’esordio, già nei negozi e in digitale. All’interno 7 brani, tra i quali anche il nuovo singolo Bandana. Quesa la tracklist di LDA, il lavoro che ha visto Luca D’Alessio collaborare con illustri produttori come ZEF, Michele Canova e D. Whale.

1. “Quello che fa male”

2. “Bandana”

3. “SAI”

4. “Io volevo solo te”

5. “Scusa”

6. “Vivimi”

7. “RESTA”

In attesa dei concerti, è in corso l’instore tour di LDA per la presentazione del suo album. Luca D’Alessio incontra i fan in tutta Italia e firma le copie del discorino al prossimo 9 giugno.

I concerti di LDA nel 2022

4 dicembre: Roma, Atlantico Live

5 dicembre: Napoli, Casa della Musica

7 dicembre: Milano, Magazzini Generali

I biglietti per il tour di LDA saranno disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di oggi – martedì 24 maggio – su TicketOne sia online che nei punti vendita fisici dislocati in tutto il territorio italiano.

