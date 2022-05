Ormai i Samsung Galaxy Watch 4 hanno quasi raggiunto il loro primo anno di vita essendo stati presentati lo scorso agosto. Si tratta di orologi davvero sofisticati, gli unici a funzionare con Wear OS 3. Un tassello, però, ancora mancava, ovvero l’arrivo di Google Assistant, che pare essere ormai giunto anche nel nostro mercato. Inizialmente il colosso di Seul aveva annunciato che l’assistente virtuale di Big G non sarebbe arrivato per l’Italia, mancando il Paese tricolore alla lista dei territori per cui il suo lancio era previsto (Australia, Canada, Germania, Irlanda, Francia, Taiwan, Giapponese, Corea del Sud, USA e Regno Unito).

Un comunicato ufficiale che ha lasciato il tempo che ha trovato visto che Google Assistant sembra aver fatto capolino anche a bordo dei Samsung Galaxy Watch 4 italiani (ci era parso strano che il produttore asiatico avesse tagliato fuori un mercato importante come il nostro, ed in effetti la smentita è poi arrivata puntuale). Per scaricarlo dovrete avviare il Google Play Store dal dispositivo indossabile e procedere al download dell’aggiornamento (che dovrebbe risultare da subito disponibile). Se qualcosa dovesse andare storto, vi consigliamo di riavviare il dispositivo (così facendo molti hanno risolto il problema).

Non perdete altro tempo e correte a scaricare l’aggiornamento che vi consentirà di ottenere il supporto a Google Assistant a bordo del vostro Samsung Galaxy Watch 4, che pare proprio attestarsi tra i migliori smartwatch che si possano acquistare in questo periodo, nonostante sia ormai vicino al suo primo anno di età (restando in attesa del Galaxy Watch 5, che verrà forse lanciato ad agosto per offrire un’esperienza utente ancora più completa). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

